La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

samedi 9 août

La jeunesse s'invite aux Plumes de chez nous, c'est en ce moment à Saint-Georges

L’événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous se poursuit cet après-midi à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Roanie Ferme Florale: des fleurs cultivées avec passion

Horticultrice et paysagiste de métier, Roxanne Houle a fondé Roanie Ferme Florale pour vivre de sa passion pour les fleurs.

Dimanche 10 août

Le Drakkar de Beauce était à Saint-Georges samedi

Le circuit provincial de l'Association des Coureurs en Rabaska du Québec (ACRQ) était de passage à Saint-Georges ce samedi.

Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

La 59e édition de l’Expo agricole de Beauce s'est tenu toute la fin de semaine à Saint-Honoré-de-Shenley, et ce, pour le plus grand bonheur des amateurs d'animaux et de tracteurs.

Vicky Pomerleau cultive le kiwi nordique

En plus de son travail d’ingénieur et de l’aide qu’elle apporte à ses parents producteurs de bleuets, Vicky Pomerleau cultive les kiwis nordiques.

Lundi 11 août

Rabaska: l’équipe Canotage Beauce satisfaite de sa performance

L’équipe Canotage Beauce se trouvait parmi les neuf rabaskas en course ce samedi sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Élections municipales: Serge Vachon réplique à l'aspirant-maire

Même si la campagne électorale n'est pas officiellement enclenchée pour les municipales du 2 novembre, elle vient de prendre son départ en ce qui concerne l'obtention de la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce.

Des voix s'élèvent contre le projet pilote d'heures prolongées dans les commerces

Saint-Georges fait partie des trois villes du Québec qui ont été désignées par le gouvernement pour mettre en place un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains commerces de détail non alimentaires.

Mardi 12 août

Maxime Bernier propose de briser le «fédéralisme impérial» pour laisser l'autonomie aux provinces

Comme il l'avait fait en 1995, lors du référendum sur la souveraineté du Québec, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, voterait encore OUI pour permettre aux «provinces de gérer efficacement leurs importantes responsabilités.»

Une trentaine d'équipes au Tournoi Provincial de Soccer ABRiTEK

La toute première édition du Tournoi Provincial de Soccer ABRiTEK, qui s’est tenu durant la fin de semaine passée à Saint-Georges, a été un franc succès.

Nouveau projet commercial de 15 M$

C'est aujourd'hui que l'on a procédé à la première pelletée de terre officielle du chantier de construction d'un nouvel aménagement commercial, qui s'élèvera près de la route 204, à l'intersection de la 120e rue, à Saint-Georges.

Beauceville verse 1,2 M$ pour la piste cyclable

La Ville de Beauceville enverra un chèque de 1,2 M$ à la MRC Beauce-Centre, qui règlera en partie la facture de réalisation des travaux de la piste cyclable sur son territoire.

Mercredi 13 août

Mini Bohème : quand la maternité inspire l’entrepreneuriat

Mini Bohème, une petite entreprise située à Saint-Georges, se spécialise dans la fabrication d'accessoires pour bébés tels que des jouets de dentitions et des attaches suces.

Accident mortel dans une carrière à Lambton: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu public aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur dans une carrière exploitée par l'entreprise Giroux & Lessard limitée, le 28 août 2024, à Lambton.

Une programmation spéciale pour les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Quatre jours de multiples activités, en septembre prochain, permettront de souligner les 30 ans d'existence du centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) de Saint-Georges, ont annoncé en conférence de presse, cet après-midi, les grands responsables du Service des loisirs et de la culture.

Un spectacle céleste imprévu s’invite à l'observation des Perséides en Beauce

Les observateurs réunis dans la nuit de mardi à mercredi pour admirer le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Perséides ont eu droit à une surprise de taille : le passage spectaculaire du deuxième étage de la fusée Ariane 6, en phase de désorbitation.

Jeudi 14 août

Le Groupe Matra transfère Bois Ouvré Beauceville à Saint-Martin

La guerre tarifaire américaine, les sempiternels conflits dans le bois d'oeuvre et les fluctuations constantes dans le secteur viennent de faire une victime importante en Beauce, alors que le Groupe Matra a annoncé ce matin le transfert progressif de ses opérations de Bois Ouvré Beauceville vers son usine de Saint-Martin.

Fusion de Turbo Images et Lettrapub

Deux entreprises de la Beauce, spécialisées dans l'impression et le lettrage publicitaire, viennent d'annoncer aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, leur fusion complète.

«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

«Nos priorités dans la décision ont été de pouvoir assurer notre carnet de commandes, d'améliorer la productivité et aussi, de maintenir tous les emplois. En ce sens, on réussit à faire cela et il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise.»

Feu majeur dans un site de déchets à Saint-Côme-Linière

Un incendie s'est déclaré ce jeudi vers 18 h, au niveau de la Régie intermunicipale du Compté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.

Vendredi 15 août

Feu à Saint-Come-Linière: environ 25 pompiers mobilisés

Environ 25 pompiers ont travaillé sur le feu qui s'était déclaré vers 18 h, jeudi soir, à la Régie intermunicipale du Comté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.

Nathan Loignon sélectionné au Prix Gémeaux du public Loto‑Québec

Nathan Loignon, le pianiste dont la réputation n'est plus à faire en Beauce, est sélectionné pour le Prix Gémeaux du public Loto‑Québec, dans la catégorie Découverte de l’année.

Resto McDonald's à Saint-Joseph: les travaux de construction ont débuté

Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site qui accueillera un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce.

Le sourire aux lèvres, Rosalie réalise son rêve à bord d'un hélicoptère

L’émotion était intense aujourd’hui à Saint-Éphrem, alors que Rosalie Camirand, entourée de ses proches, réalisait son rêve de faire un vol en hélicoptère.