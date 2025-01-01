Nathan Loignon sélectionné au Prix Gémeaux du public Loto‑Québec

Nathan Loignon, le pianiste dont la réputation n'est plus à faire en Beauce, est sélectionné pour le Prix Gémeaux du public Loto‑Québec, dans la catégorie Découverte de l’année.

Après avoir vécu de nombreuses années à Saint-Prosper, Nathan et sa famille se sont installés à Saint-Georges en 2024, année où il s'est révélé dans l'émission Quel talent!. Pianiste et compositeur autodidacte, il a conquis le coeur du jury dès sa première prestation où il a eu droit au fameux Golden buzzer. Il s'est rendu jusqu'en finale.

Aujourd'hui, le jeune Beauceron se produit sur différentes scènes que ce soit en Beauce ou ailleurs. Il a récemment eu la chance de se produire sur scène à la Place des arts, à Montréal, pour la première partie du concert Les Belles Sœurs symphonique.

Dans les prochains mois, il sortira son premier album.

À vous de voter

Le public est invité à voter pour son coup de coeur parmi une centaine de personnes sélectionnées pour cette 40e édition des prix Gémeaux. Il s'agit de nouvelles personnalités publiques qui se sont révélées dans l’industrie québécoise de la télévision et des médias numériques au cours de l’année entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

Pour voter, rendez-vous ici: Nathan Loignon.

Le prix Gémeaux du public Loto-Québec récompensera la personnalité qui s’est révélée cette année et sera remis lors du Gala des 40es prix Gémeaux, diffusé sur les ondes d'ICI TÉLÉ le dimanche 14 septembre prochain à 20 h.