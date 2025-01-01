Vicky Pomerleau cultive le kiwi nordique

En plus de son travail d’ingénieur et de l’aide qu’elle apporte à ses parents producteurs de bleuets, Vicky Pomerleau cultive les kiwis nordiques.

À défaut d’être poilus et gros, ce petit fruit vert a la même texture et le même goût que les kiwis que l’on trouve habituellement en supermarché. Ils sont un peu plus doux.

C’est en 2012 que la résidente de Saint-Georges s’est lancée dans la production de kiwis nordiques (Actinidia kolomikta). Depuis les trois dernières années, les quantités récoltées lui permettent désormais d’en vendre au kiosque de ses parents et d’accueillir des visiteurs pour l’autocueillette. Celle-ci est ouverte la fin de semaine, durant trois à cinq semaines, dès la mi-août.

Notons d’ailleurs, qu’après la cueillette, il est recommandé d’attendre trois à cinq jours pour que les fruits finissent de mûrir avant de les manger. Le mieux étant de les étendre dans un plat pour qu’ils évoluent uniformément.

Une culture résistante à l’hiver

Le seul défi de ces arbres fruitiers, c’est de survivre à l’hiver et il se trouve que cette production s’y est très bien faite. Les premiers hivers ont été difficiles pour les plants, mais petit à petit, ils se sont adaptés jusqu’à produire une bonne quantité de fruits.

Vicky a aussi planté des Actinidia arguta, une autre variété, mais ils se sont montrés moins résistants.

Aujourd’hui, sa terre compte environ 200 pieds de kiwis. Pour chaque plant mâle, on compte sept plants femelles, parce que c'est un fruit dioïque. De plus, les plants mâles ont un feuillage panaché et ne produisent pas de fruits.

Comme c’est un fruit peu connu, il n’est pas très touché par les insectes dans la région, ce qui rend la production plus facile. Par exemple, les quelques vignes du terrain et les prunes ont été victimes des scarabées japonais, mais ils n’ont pas touché aux kiwis.

Passionnée par la culture en terre, Vicky a planté de nouveaux arbres fruitiers comme des prunes ou des pommes. Le temps lui dira ce qui pourrait devenir une nouvelle plantation rentable..

Pour découvrir ses fruits, rendez-vous à la Ferme G. Pomerleau au 38, 6ième avenue Nord, Saint-Georges.