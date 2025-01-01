Roanie Ferme Florale: des fleurs cultivées avec passion

Voir la galerie de photos

Horticultrice et paysagiste de métier, Roxanne Houle a fondé Roanie Ferme Florale pour vivre de sa passion pour les fleurs.

Elle a ouvert son entreprise il y a environ quatre ans à temps partiel. Depuis plus d’un an, elle s’y consacre à temps plein. Son commerce est désormais établi devant le 120 rang St-Pierre à Saint-Isidore.

« J'ai commencé parce qu'il y a quatre ans, j'ai une amie qui m'a demandé de faire les centres de table pour son événement, qui s'appelle la Tablée du village de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Mais la première année, elle me l’a demandé un petit peu tard, donc j'ai dit “Reviens-moi l'année prochaine et je serai prête” », a conté Roxanne en entrevue avec EnBeauce.com.

L’année suivante, pour aider son amie, Roxanne a visité Pensée Ferme Florale, dans la région de Granby, où la propriétaire lui a transmis sa passion pour les fleurs. Elle s’est alors lancée à son tour.

« Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que je fait tout de A à Z. Oui, c'est beau aux mois d'août et septembre, mais le travail se fait à partir de janvier », a confié la passionnée. « J'aime toucher à tout, travailler le sol et après les plantations. J'aime aussi beaucoup la création, je ne pourrais pas juste faire la culture. Pour moi, c'est important les événements, les bouquets de marié, etc. »

L’entrepreneuse apprend au fur et à mesure. Elle a notamment réalisé cette année qu’il vaudra mieux offrir moins de variétés de fleurs, mais en avoir plus en quantité. Elle souhaite aussi mieux s’organiser pour optimiser son travail et ses services.

Pour cette première grande année, Roanie Ferme Florale lance l'autocueillette et offre différents services comme les bouquets pour les mariages (et leurs encadrements), les créations florales pour des événements corporatifs ou encore des abonnements pour avoir des bouquets sur une base régulière.

Visionnez le reportage vidéo complet pour en savoir plus et connaître les variétés de fleurs favorites de Roxanne.