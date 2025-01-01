Nous joindre
Mise à jour

Feu à Saint-Come-Linière: environ 25 pompiers mobilisés

15 août 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Environ 25 pompiers ont travaillé sur le feu qui s'était déclaré vers 18 h, jeudi soir, à la Régie intermunicipale du Comté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.

Des pompiers de Sainte-Aurélie et de Saint-Zacharie sont venus prêter mains fortes au service de sécurité incendie (SSI) local. Ils ont opéré jusqu'à 22 h 30.

« La matière en surface a pris feu, les flammes avaient 12-15 pieds de haut. On a mis de l'eau au début pour contrôler l'incendie, puis on a tout recouvert avec du sable. C'est la procédure qui est établie avec le site d'enfouissement », a expliqué Jean-François Bolduc, directeur du SSI de Saint-Côme-Linière.

L'incendie se trouvait dans une pile de déchets de maison, il est donc difficile de déterminer ce qui a pris feu précisément.

Il n'y a pas eu de blessés.

