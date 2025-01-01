La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

SAMEDI 2 AOÛT



Manac procède à 114 mises à pied préventives

Le fabricant beauceron de semi-remorques spécialisées, Manac, procèdera à un licenciement préventif de 114 employés, rapporte l'Agence QMI.



L’envers du décor: dans les coulisses du festival Nashville en Beauce

Ce déroulant cette semaine, jusqu'à demain, à Saint-Prosper, le Nashville en Beauce présente leur 15e édition.



Tragédie routière à Saint-Luc-de-Bellechasse: quatre décès, dont trois enfants

Quatre personnes, dont trois enfants, sont morts après que le véhicule dans lequel ils se trouvaient aurait percuté un arbre, suite à une sortie de route.

DIMANCHE 3 AOÛT



Chaudière-Appalaches revient des Jeux du Québec avec 31 médailles

La délégation de la Chaudière-Appalaches boucle sa participation à la 59e Finale des Jeux du Québec avec panache, et retourne à la maison avec un total de 31 médailles (9 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze), se hissant au 6e rang du classement des régions.



Nashville en Beauce: un succès sur toute la ligne

À quelques heures de la clôture de son festival de danse et de musique country de Saint-Prosper, la présidente du conseil d'administration de Nashville en Beauce était comblée de la réussite de l'événement.

LUNDI 4 AOÛT



Long congé de la construction: pire bilan routier en 10 ans

La Sûreté du Québec (SQ) présente le bilan routier du long congé des vacances de la construction qui se sont déroulées du 18 juillet au 3 août 2025. Au total, 38 décès sont survenus lors de 31 collisions, ce qui représente le pire bilan des 10 dernières années sur le réseau desservi par la SQ.



Deux personnes perdent la vie dans un accident de VTT

Un homme âgé dans la trentaine et une femme âgée dans la quarantaine ont perdu la vie hier soir, vers 19 h 45, près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre.



Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course

De sa maison à Saint-René jusqu'au Château Frontenac de Québec, Nicolas Poulin a couru 127,8 km en 19 heures et 52 minutes, entre jeudi soir et vendredi après-midi.

MARDI 5 AOÛT



Intervention des pompiers à Saint-Victor lundi soir

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Victor est intervenu dans un édifice multi-logement ce lundi soir vers 19 h, sur la route de la Station.



Michel Garneau est le nouveau capitaine honoraire des Dragons

Véritable pilier du football beauceron depuis plus de 30 ans, Michel Garneau devient le nouveau capitaine honoraire des Dragons pour la saison 2025.



Belle performance du Drakkar de Beauce à Trois-Rivières

L'équipe de canot R9 Drakkar de Beauce poursuit son parcours dans le circuit compétitif de rabaska organisé par l'Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).



Catherine Poulin en nomination aux Grands prix de la relève d'affaires

Une notaire de la Beauce compte parmi les finalistes du 33e concours provincial Les Grands Prix de la relève d’affaires, organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

MERCREDI 6 AOÛT



En tête-à-tête avec Marcel Roy

Lorsqu'il lui a remis une médaille de reconnaissance, en mai dernier, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a qualifié Marcel Roy de «pilier de la communauté [...] dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région.»



Un nouveau directeur général au Marius B. Musée

Le Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, a procédé à la nomination de Jean-Sébastien Laliberté à titre de nouveau directeur général de l'institution.



Ashton s'installe dans le sud de la ville de Saint-Georges

Un deuxième restaurant Ashton ouvrira à Saint-Georges l'été prochain, à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 175e rue, dans le secteur sud de la ville.



La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

«C'est la crème des golfeuses juniors canadiennes qui s'en vient chez-nous. Ça vaut vraiment la peine de venir voir leurs performances et de les encourager.»

JEUDI 7 AOÛT



Saint-Lambert-de-Lauzon organise le Festival de la Rentrée

La prochaine édition du Festival de la Rentrée de Saint-Lambert-de-Lauzon se tiendra du 21 au 24 août, au Parc du Centre multifonctionnel.



Accident de VTT: l'identité de l'une des victimes a été dévoilée

L'homme décédé dans un accident de VTT survenu près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre dimanche dernier est Alexandre Létourneau, 34 ans de Saint-Sylvestre.



Gaston Vachon se lance dans la course à la mairie

Il y aura au moins une course à deux à la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce, alors que le notaire et homme d'affaires, Gaston Vachon, a annoncé cette semaine qu'il sollicitera le poste, lors des élections municipales de novembre prochain.



Nashville en Beauce: un succès entaché par des actes de vandalisme

Le bonheur du succès de l’édition 2025 du Festival Nashville en Beauce est entaché par les actes de vandalisme survenus au cours de la fin de semaine.



Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Sept athlètes de la Beauce participent aux Jeux du Canada, qui s'ouvrent demain à St-John's, capitale de Terre-Neuve et du Labrador.

VENDREDI 8 AOÛT



Une photo de grandes championnes!

L'équipe de hockey de la Victoire de Montréal vient de publier, sur son compte Facebook, une photo de l'excellence en sport féminin canadien.



Ginette Drouin a troqué les chiffres pour les lettres

Après avoir navigué dans les colonnes de chiffres toute sa carrière, comme technicienne au service de la Formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Ginette Drouin a décidé qu'à la retraite, elle plongerait dans les lettres.