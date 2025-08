Manac procède à 114 mises à pied préventives

Le fabricant beauceron de semi-remorques spécialisées, Manac, procèdera à un licenciement préventif de 114 employés, rapporte l'Agence QMI.

Le mois dernier, l'entreprise aurait envoyé deux avis au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, lui indiquant la mise à pied temporaire de 99 employés aux installations de Saint-Georges, à compter du 28 septembre, ainsi que de 15 licenciements au centre de distribution de Laurier-Station. Dans ce dernier cas, la mesure entrera en vigueur le 14 septembre, toujours selon QMI.

Sans grande surprise, la décision s'inscrit dans la mouvance de ralentissement économique qui frappe les entreprises manufacturières au pays, en raison de la guerre tarifaire du président américain Donald Trump, dont de nouveaux droits de douane de 35% envers le Canada, entrés en vigueur hier.

Même si la production de Manac est couverte par l’Accord-Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), les tarifs sectoriels de 50% sur l'acier et l'aluminium font mal au fabricant dont c'est la matière première.

EnBeauce.com n'a pas été en mesure de parler à un représentant de l'entreprise pour confirmer les informations, qui n'ont fait l'objet d'aucune annonce publique de la part de la compagnie.

Signalons que depuis un an, Manac procède à la modernisation et à l'agrandissement de son usine de Saint-Georges, un investissement de plus de 170 M$.