La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2,75%

La Banque du Canada a annoncé ce matin qu'elle maintient son taux directeur à 2,75%.

Il s'agit du troisième gel de l'institution, après sept diminutions consécutives.

Il en va de même avec le taux officiel d’escompte (3 %) et le taux de rémunération des dépôts (2,70 %).

Dans son communiqué d'annonce, la Banque explique que même si certains éléments de la politique de commerce extérieur des États-Unis aient commencé à se concrétiser au cours des dernières semaines, les négociations sont en constante évolution, les menaces de nouveaux droits de douane sectoriels persistent et les mesures commerciales américaines restent imprévisibles.

«Dans ce contexte, le Rapport sur la politique monétaire de juillet ne présente pas les projections de référence habituelles pour la croissance du PIB et l’inflation au Canada et dans le monde. Il fournit plutôt un scénario de maintien des droits de douane basé sur les droits en place ou convenus au 27 juillet, ainsi que deux autres scénarios – un scénario d’escalade et un scénario de désescalade des droits de douane.»

Les dirigeants de la banque centrale estiment que, dans le scénario de maintien des droits de douane, la croissance mondiale ralentit modestement et avoisine 2½ % à la fin de 2025, avant de retourner autour de 3 % en 2026 et 2027.

Au Canada, les droits de douane américains perturbent le commerce, mais dans l’ensemble, l’économie montre une certaine résilience jusqu’à présent. On s’attend à ce que le PIB, qui avait affiché une robuste croissance au premier trimestre de 2025 à cause des exportations devancées en anticipation de l’entrée en vigueur des droits de douane, ait baissé d’environ 1,5 % au deuxième trimestre.

L’inflation mesurée par l’IPC (indice des prix à la consommation) était de 1,9 % en juin, en légère hausse par rapport au mois précédent. Abstraction faite des taxes, l’inflation a progressé pour atteindre 2,5 % en juin, alors qu’elle était d’environ 2 % durant la seconde moitié de 2024.

«Dans ce contexte où l’incertitude reste élevée, où l’économie canadienne montre une certaine résilience et où des pressions sur l’inflation sous-jacente subsistent, le Conseil de direction a décidé de laisser le taux directeur inchangé [...] Si l’affaiblissement de l’économie fait peser des pressions à la baisse supplémentaires sur l’inflation et que les pressions à la hausse sur les prix dues aux perturbations commerciales sont contenues, une réduction du taux directeur pourrait être nécessaire.»

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour sera le 17 septembre 2025.