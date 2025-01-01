Nashville en Beauce: un succès entaché par des actes de vandalisme

Le bonheur du succès de l’édition 2025 du Festival Nashville en Beauce est entaché par les actes de vandalisme survenus au cours de la fin de semaine.

« Plusieurs personnes ont été témoins de bris. (...) Dès le vendredi soir, ça a été le début du vandalisme. On a eu plusieurs décorations brisées, volées, il y a du vandalisme dans les food trucks, etc », a expliqué Mélanie Baillargeon, vice-présidente du festival, avec beaucoup de déception.

Selon les observations des personnes sur place, ce sont des jeunes qui dégradaient les installations, surtout le soir entre minuit et une heure du matin. Par conséquent, l’organisation prévoit d’investir dans plus de sécurité pour la prochaine édition, mais cette dépense supplémentaire pourrait compromettre la gratuité du festival. Une décision qui n’est pas facile à prendre, mais qui semble s’imposer. « Ce qui est désagréable, c’est qu’à cause d’une minorité de casseurs, tout le monde va devoir payer. C’est ça qui est triste », a mentionné à regret la vice-présidente. « J’imagine que dans la plupart des festivals ça arrive, mais je me suis dit que personne n'en parlait alors qu’il faut en parler. »

Entièrement bénévole, elle s’est impliquée dans cet événement parce qu’elle y croit, qu’elle souhaite que Saint-Prosper continue de briller à travers le festival et pour amasser des fonds pour les causes locales.

« On a encore eu une édition spectaculaire, plus qu’à la hauteur de nos attentes. Les gens voient qu’on est là pour rester et qu’on ne cherche qu’à s'améliorer. C’était une belle édition familiale, on est vraiment contents! Il y a plus de positif que de négatif sinon on ne continuerait pas », a-t-elle tout de même nuancé avec enthousiasme.

Pour la suite, Mélanie aimerait vivement que de nouvelles personnes entrent dans le comité organisateur. À ce jour, ils sont seulement sept. « C’est vraiment beaucoup de travail. Ça prend des bras de plus et des têtes de plus qui pensent à d’autres choses! »