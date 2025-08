En tête-à-tête avec Marcel Roy

Chargement du lecteur ...

Lorsqu'il lui a remis une médaille de reconnaissance, en mai dernier, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a qualifié Marcel Roy de «pilier de la communauté [...] dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région.»

Il faut dire que l'homme a consacré plus de 50 ans de sa vie à l’École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville, à titre d'enseignant, d'animateur de théâtre, et même de président de la Fondation de l'institution, ce qui a entre autres permis de réaliser de multiples projets d'aménagement (salle d’entraînement, piste d’athlétisme, laboratoire de sciences, etc.).

«Je rentre en courant (à l'école) et je ressors (à la fin de la journée) en marchant avec le sourire», a-t-il confié durant l'entrevue balado. Car il avoue que, même s'il est à la retraite depuis bien des années, il accepte encore d'aller faire du remplacement de temps en temps.

À 77 ans, il est de la génération peace and love, dont il a manifesté sa totale appartenance en portant bien fièrement, pendant des années, barbe et cheveux longs.

Une allure tout à fait appropriée pour s'exprimer avec sa guitare, bien accrochée au cou. «Je la gratte tous les jours», signale-t-il pour cette compagne qu'il a traînée dans les bars enfumés et salles de spectacles de la région, où il s'est produit pendant des décennies. La musique, son autre passion avec l'enseignement.

Marcel Roy a aussi consacré une douzaine d’années à servir sa communauté comme conseiller municipal à la Ville de Beauceville, de 1993 à 2005, où il a fait preuve du même dévouement et de la même rigueur que son implication en éducation.

L'homme a aussi une opinion bien arrêtée sur les valeurs de l'enseignement privé, et celles des écoles publiques.

Pour la connaître, écoutez cette entrevue balado avec Marcel Roy.