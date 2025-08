Belle performance du Drakkar de Beauce à Trois-Rivières

L'équipe de canot R9 Drakkar de Beauce poursuit son parcours dans le circuit compétitif de rabaska organisé par l'Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).

Ce samedi 2 août, huit équipes se sont données rendez-vous à Trois-Rivières pour une épreuve exigeante de 24 km. Cette course technique comportait un faux portage et une portion de rivière au niveau d'eau très bas, obligeant chaque équipe à adapter sa stratégie, notamment lors du troisième tour décisif.

Malgré ces défis, Drakkar de Beauce a une fois de plus démontré sa persévérance et son esprit d'équipe. Grâce à une belle remontée dans le dernier segment, appuyée par l'énergie et l'encouragement de chacun, l'équipe a réussi à grimper d'une position et à signer un excellent chrono sur le dernier tour. Une performance qui souligne l'importance de la ténacité jusqu'à la toute fin!

Drakkar de Beauce termine en 6e position, avec un temps de 2 h 19 min 21 s - une belle réussite pour une équipe comptant plusieurs rameurs disputant leur toute première course complète.

Prochain rendez-vous: le 9 août, à domicile, à Saint-Georges!

Rédaction: Angélique Altieri, Drakkar de Beauce