Le pilote William Larue signe une première victoire en NASCAR Canada

À sa quatrième course seulement dans la série NASCAR Canada, le pilote recrue William Larue a signé une performance éclatante en remportant sa toute première victoire lors du Bud Light 250, une course disputée hier à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Parti de la huitième position, le pilote originaire de Québec a progressivement remonté le peloton pour s’imposer devant ses partisans. Aux commandes de la Chevrolet No. 45, Larue a également inscrit le meilleur tour en piste.

«La victoire représente énormément pour moi. Je n’aurais jamais pensé gagner dans cette série que je regardais à la télé quand j’étais jeune. J’espérais un jour être simplement capable d’y courir et on a réussi à gagner. C’est vraiment un accomplissement. Merci à toute mon équipe. Nous avions une bonne voiture et après les ajustements à la mi-course, elle était encore plus rapide», a-t-il réagi.

Le vétéran Donald Theetge, qui a mené 114 tours, le plus grand nombre de la soirée, a terminé deuxième. Aux commandes de la Chevrolet No. 80, Theetge s’était illustré plus tôt en journée avec le meilleur temps des essais et la pole position.

«Honnêtement, on était rapide dans le premier segment, mais dans le deuxième, il nous manquait beaucoup. Les autres se sont améliorés et nous, on s’est dégradés. On a sauvé la deuxième position grâce à notre expérience. C’est sûr qu’on voulait la victoire, mais il reste de belles courses à venir», a-t-il expliqué.

Kevin Lacroix, au volant de la Chevrolet No. 74, a complété le podium après une solide remontée depuis la 10e place, rebondissant ainsi après un week-end difficile au Calabogie Motorsports Park.

«Troisième, on est content. La journée a été difficile. On ne s’attendait pas à ce résultat. On a eu beaucoup de malchance dernièrement, alors on prend ce podium avec plaisir», a-t-il dit.

Derrière lui, D.J. Kennington a effectué une remontée de la 13e à la 4e place au volant de la Dodge No. 17, ce qui lui a valu le prix GULF Race Fuels Move of the Race. Mathieu Kingsbury, pilote de la Chevrolet No. 9, a mené 37 tours avant d’être ralenti par des ennuis et a complété le top cinq.

Le Bud Light 250 a été animé par de nombreux rebondissements, avec plusieurs neutralisations sous drapeaux jaunes et rouges, et des batailles serrées tout au long de la soirée.

Les têtes d’affiche, le champion en titre Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger, et les frères Dumoulin, Jean-François et Louis-Philippe, ont connu une soirée difficile. Du côté des favoris locaux, Alex Labbé a démontré une belle vitesse et s’est battu parmi les meneurs, mais a finalement terminé sixième. Maxime Gauvreau, quant à lui, a dû se retirer.

À mi-saison, la lutte au championnat s’intensifie. D.J. Kennington prend les commandes du classement général avec 239 points, suivi de Marc-Antoine Camirand avec 236 et Kevin Lacroix avec 226. La deuxième moitié de la saison s’annonce des plus palpitantes alors que la série NASCAR Canada se dirige vers le Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu le 10 août.