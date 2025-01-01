Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Le pilote William Larue signe une première victoire en NASCAR Canada

durée 12h00
3 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

À sa quatrième course seulement dans la série NASCAR Canada, le pilote recrue William Larue a signé une performance éclatante en remportant sa toute première victoire lors du Bud Light 250, une course disputée hier à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Parti de la huitième position, le pilote originaire de Québec a progressivement remonté le peloton pour s’imposer devant ses partisans. Aux commandes de la Chevrolet No. 45, Larue a également inscrit le meilleur tour en piste.

«La victoire représente énormément pour moi. Je n’aurais jamais pensé gagner dans cette série que je regardais à la télé quand j’étais jeune. J’espérais un jour être simplement capable d’y courir et on a réussi à gagner. C’est vraiment un accomplissement. Merci à toute mon équipe. Nous avions une bonne voiture et après les ajustements à la mi-course, elle était encore plus rapide», a-t-il réagi.

Le vétéran Donald Theetge, qui a mené 114 tours, le plus grand nombre de la soirée, a terminé deuxième. Aux commandes de la Chevrolet No. 80, Theetge s’était illustré plus tôt en journée avec le meilleur temps des essais et la pole position.

«Honnêtement, on était rapide dans le premier segment, mais dans le deuxième, il nous manquait beaucoup. Les autres se sont améliorés et nous, on s’est dégradés. On a sauvé la deuxième position grâce à notre expérience. C’est sûr qu’on voulait la victoire, mais il reste de belles courses à venir», a-t-il expliqué.

Kevin Lacroix, au volant de la Chevrolet No. 74, a complété le podium après une solide remontée depuis la 10e place, rebondissant ainsi après un week-end difficile au Calabogie Motorsports Park.

«Troisième, on est content. La journée a été difficile. On ne s’attendait pas à ce résultat. On a eu beaucoup de malchance dernièrement, alors on prend ce podium avec plaisir», a-t-il dit.

Derrière lui, D.J. Kennington a effectué une remontée de la 13e à la 4e place au volant de la Dodge No. 17, ce qui lui a valu le prix GULF Race Fuels Move of the Race. Mathieu Kingsbury, pilote de la Chevrolet No. 9, a mené 37 tours avant d’être ralenti par des ennuis et a complété le top cinq.

Le Bud Light 250 a été animé par de nombreux rebondissements, avec plusieurs neutralisations sous drapeaux jaunes et rouges, et des batailles serrées tout au long de la soirée.

Les têtes d’affiche, le champion en titre Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger, et les frères Dumoulin, Jean-François et Louis-Philippe, ont connu une soirée difficile. Du côté des favoris locaux, Alex Labbé a démontré une belle vitesse et s’est battu parmi les meneurs, mais a finalement terminé sixième. Maxime Gauvreau, quant à lui, a dû se retirer.

À mi-saison, la lutte au championnat s’intensifie. D.J. Kennington prend les commandes du classement général avec 239 points, suivi de Marc-Antoine Camirand avec 236 et Kevin Lacroix avec 226. La deuxième moitié de la saison s’annonce des plus palpitantes alors que la série NASCAR Canada se dirige vers le Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu le 10 août.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Publié à 18h00

Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Sept athlètes de la Beauce participent aux Jeux du Canada, qui s'ouvrent demain à St-John's, capitale de Terre-Neuve et du Labrador. D'abord, le nageur de Saint-Georges, Émile Bergeron, se prépare depuis plus de deux ans à atteindre cet objectif. «Je suis excité, ça va vraiment être une belle expérience», avait-il confié le mois dernier, lors ...

LIRE LA SUITE
Le pilote Jeff Côté domine le classement de la Série ACT LMS Québec

Publié à 10h00

Le pilote Jeff Côté domine le classement de la Série ACT LMS Québec

La Série ACT LMS Québec XPN World sera transporte à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction ce samedi 9 août, dans le cadre du Beauce Technologie 150.  Avec seulement quatre programmes à faire cette saison, la tâche devient immense pour les équipes qui aspirent encore à rejoindre Jeff Côté (#51QC) qui domine le classement avec cinq victoires en ...

LIRE LA SUITE
La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

Publié hier à 18h00

La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

«C'est la crème des golfeuses juniors canadiennes qui s'en vient chez-nous. Ça vaut vraiment la peine de venir voir leurs performances et de les encourager.» Voilà le message lancé par le directeur du comité organisateur du Championnat canadien junior féminin 2025, Harold Guay, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. Le tournoi national ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge