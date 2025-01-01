Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

La délégation termine en 6e position

Chaudière-Appalaches revient des Jeux du Québec avec 31 médailles

durée 10h00
3 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La délégation de la Chaudière-Appalaches boucle sa participation à la 59e Finale des Jeux du Québec avec panache, et retourne à la maison avec un total de 31 médailles (9 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze), se hissant au 6e rang du classement  des régions.

Au terme d’une dernière journée de compétition samedi, marquée par l’intensité, la solidarité et des performances inspirantes, les épreuves de cyclisme ont permis à l’équipe de ramener une médaille, s’ajoutant au cinq déjà récoltées dans les derniers jours. 

Du côté du soccer, les deux équipes régionales ont offert des matchs disputés jusqu’à la dernière minute. La formation féminine a démontré une belle cohésion défensive et une combativité  exemplaire dans sa dernière rencontre contre la Capitale-Nationale. Ces qualités leur ont permis de  remporter la 5e place du classement. L’équipe masculine, quant à elle, s’est illustrée par une progression constante tout au long du tournoi et une solide implication sur le terrain. Les garçons ont  battu le Saguenay–Lac-Saint-Jean et cette victoire leur a permis de se classer quinzième. 

La natation s’est aussi conclue sur une belle note d’énergie et de travail d’équipe avec les épreuves de  relais. Nos athlètes se sont surpassés dans l’eau, permettant aux filles et aux garçons de se qualifier  pour les finales B de QNI et de relais libre. 

Un porte-drapeau d’exception 

Le choix de Médéric Fortin (Lévis) comme porte-drapeau de la cérémonie de fermeture s’est imposé  de lui-même. Le cycliste et fondeur de 17 ans, qui aura participé à cinq Finales des Jeux dans trois disciplines différentes, quitte Trois-Rivières avec 14 médailles au total, dont cinq récoltées cette semaine:  deux médailles d’or (course sur route et sprint), deux d’argent (contre-la-montre et cross-country court)  et une de bronze (cross-country). Véritable modèle de persévérance et de polyvalence, il aura été un leader inspirant pour toute la délégation. 

«Médéric représente parfaitement les valeurs des Jeux du Québec. Sa passion pour le sport, son  engagement et son humilité forcent l’admiration. C’était un honneur de le voir porter nos couleurs une  dernière fois comme athlète», affirme Sabrina Bilodeau, cheffe de mission. 

Au fil des deux blocs de compétition, les jeunes de la Chaudière-Appalaches ont su démontrer leur  talent et leur esprit sportif dans toutes les disciplines au programme. Au-delà des médailles, c’est  surtout la solidarité, la détermination et la fierté régionale qui auront marqué cette 59e Finale. 

La flamme des Jeux ne s’éteint jamais bien longtemps! Dès maintenant, l’équipe de l’URLS de la  Chaudière-Appalaches entame les préparatifs pour la 60e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2026,  qui se déroulera à Blainville. Cette nouvelle édition hivernale offrira une occasion aux jeunes athlètes de se dépasser, de tisser des liens et de faire briller l’or et le bleu.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication, URLS Chaudière-Appalaches

À lire également

Jeux du Québec: jusqu'ici, un cumul de 30 médailles pour Chaudière-Appalaches

Jeux du Québec: encore trois médailles pour Chaudière-Appalaches

Jeux du Québec: quatre nouvelles médailles pour Chaudière-Appalaches

Jeux du Québec: une 2e médaille de bronze pour Lowel Koos

Jeux du Québec: deux Beaucerons sur le podium

Quatre médailles pour la Chaudière-Appalaches à l’ouverture des Jeux du Québec

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le pilote Jeff Côté domine le classement de la Série ACT LMS Québec

Publié à 10h00

Le pilote Jeff Côté domine le classement de la Série ACT LMS Québec

La Série ACT LMS Québec XPN World sera transporte à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction ce samedi 9 août, dans le cadre du Beauce Technologie 150.  Avec seulement quatre programmes à faire cette saison, la tâche devient immense pour les équipes qui aspirent encore à rejoindre Jeff Côté (#51QC) qui domine le classement avec cinq victoires en ...

LIRE LA SUITE
La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

Publié hier à 18h00

La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

«C'est la crème des golfeuses juniors canadiennes qui s'en vient chez-nous. Ça vaut vraiment la peine de venir voir leurs performances et de les encourager.» Voilà le message lancé par le directeur du comité organisateur du Championnat canadien junior féminin 2025, Harold Guay, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. Le tournoi national ...

LIRE LA SUITE
Les coureurs en rabaska s'amènent à Saint-Georges

Publié hier à 10h00

Les coureurs en rabaska s'amènent à Saint-Georges

Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux du Drakkar de Beauce, participeront à la course étape du circuit provincial de l'Association des Coureurs en Rabaska du Québec (ACRQ), qui sera disputée samedi sur la rivière Chaudière à Saint-Georges. Le site de compétition se situe au parc Veilleux.  Deux courses R-9 d'une distance de 12,5 km ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge