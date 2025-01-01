Chaudière-Appalaches revient des Jeux du Québec avec 31 médailles

La délégation de la Chaudière-Appalaches boucle sa participation à la 59e Finale des Jeux du Québec avec panache, et retourne à la maison avec un total de 31 médailles (9 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze), se hissant au 6e rang du classement des régions.

Au terme d’une dernière journée de compétition samedi, marquée par l’intensité, la solidarité et des performances inspirantes, les épreuves de cyclisme ont permis à l’équipe de ramener une médaille, s’ajoutant au cinq déjà récoltées dans les derniers jours.

Du côté du soccer, les deux équipes régionales ont offert des matchs disputés jusqu’à la dernière minute. La formation féminine a démontré une belle cohésion défensive et une combativité exemplaire dans sa dernière rencontre contre la Capitale-Nationale. Ces qualités leur ont permis de remporter la 5e place du classement. L’équipe masculine, quant à elle, s’est illustrée par une progression constante tout au long du tournoi et une solide implication sur le terrain. Les garçons ont battu le Saguenay–Lac-Saint-Jean et cette victoire leur a permis de se classer quinzième.

La natation s’est aussi conclue sur une belle note d’énergie et de travail d’équipe avec les épreuves de relais. Nos athlètes se sont surpassés dans l’eau, permettant aux filles et aux garçons de se qualifier pour les finales B de QNI et de relais libre.

Un porte-drapeau d’exception

Le choix de Médéric Fortin (Lévis) comme porte-drapeau de la cérémonie de fermeture s’est imposé de lui-même. Le cycliste et fondeur de 17 ans, qui aura participé à cinq Finales des Jeux dans trois disciplines différentes, quitte Trois-Rivières avec 14 médailles au total, dont cinq récoltées cette semaine: deux médailles d’or (course sur route et sprint), deux d’argent (contre-la-montre et cross-country court) et une de bronze (cross-country). Véritable modèle de persévérance et de polyvalence, il aura été un leader inspirant pour toute la délégation.

«Médéric représente parfaitement les valeurs des Jeux du Québec. Sa passion pour le sport, son engagement et son humilité forcent l’admiration. C’était un honneur de le voir porter nos couleurs une dernière fois comme athlète», affirme Sabrina Bilodeau, cheffe de mission.

Au fil des deux blocs de compétition, les jeunes de la Chaudière-Appalaches ont su démontrer leur talent et leur esprit sportif dans toutes les disciplines au programme. Au-delà des médailles, c’est surtout la solidarité, la détermination et la fierté régionale qui auront marqué cette 59e Finale.

La flamme des Jeux ne s’éteint jamais bien longtemps! Dès maintenant, l’équipe de l’URLS de la Chaudière-Appalaches entame les préparatifs pour la 60e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2026, qui se déroulera à Blainville. Cette nouvelle édition hivernale offrira une occasion aux jeunes athlètes de se dépasser, de tisser des liens et de faire briller l’or et le bleu.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication, URLS Chaudière-Appalaches