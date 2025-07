Jeux du Québec: quatre nouvelles médailles pour Chaudière-Appalaches

Le deuxième bloc des Jeux du Québec est officiellement lancé. Après un début de semaine réussi pour les athlètes du bloc 1, c’est maintenant au tour de la nouvelle cohorte de la Chaudière-Appalaches de prendre le relais.

Les jeunes sportifs de la région étaient en action sur les différents sites et ont amorcé leurs compétitions avec détermination, cumulant quatre nouvelles médailles (une en or, une d'argent et deux de bronze), toutes gagné en cyclisme sur route, pour porter le total de la délégation à 24.

Basketball

Les équipes féminines et masculines ont disputé leurs premiers matchs. Les filles affrontaient le Centre-du-Québec et ont signé une défaite par la marque de 23 à 43. Du côté des garçons, le match contre Montréal s’est soldé également par une défaite de 34 à 69. Les deux équipes poursuivent leur tournoi jeudi.

Cyclisme sur route

Les cyclistes de la Chaudière-Appalaches ont entamé leur épreuve de contre-la-montre individuel. Laurence Blais (Lévis), Antoine Lachance (Lévis) et Médéric Fortin (Lévis) se sont particulièrement illustrés en terminant respectivement troisième, troisième et deuxième lors de cette première épreuve.

En après-midi, les athlètes ont effectué les épreuves de sprint. Médéric Fortin (Lévis) a réussi à décrocher la médaille d’or, terminant sa journée avec deux médailles.

Golf

Nos golfeurs ont foulé les verts aujourd’hui lors du tournoi « deux balles meilleures balles » et ont offert de belles performances. À l’issue de la journée, le duo composé de Noah Moreau (Saint-Gilles) et de Zach Leclerc (Saint-Charles-de-Bellechasse) a remporté la médaille d’or.

Natation

Dans la piscine, nos nageurs ont connu une journée bien remplie : 200 m papillon, 50 m libre, 200 m brasse et 100 m dos. Félicitation à nos 10 athlètes qui se sont qualifiés pour la finale B.

Natation en eau libre

Les compétitions de 5 km classique individuel se sont tenues aujourd’hui, où nos athlètes ont bravé les éléments pour livrer une belle performance. Ludovic Fortin (Lévis) se classe au 5erang tandis que son coéquipier Éliot Bélanger (Lévis) se retrouve à la 13e position. Du côté des filles, Dalia Chouinard (Lévis) termine 14e et Héloïse Fortin (Lévis) 20e.

Soccer

Sur les terrains de soccer, les formations féminines et masculines de la Chaudière-Appalaches ont entamé et poursuivi leur tournoi.

Les filles affrontaient le Centre-du-Québec et ont terminé la rencontre avec une victoire de 1 à 1 avec un résultat de 3 à 2 aux tirs de barrage. Elles se retrouvent donc dans les huit premières du tournoi. Mention spéciale à la gardienne de but, Léa Boulianne (Lévis) est notre étoile du jour de la délégation pour son calme, sa concentration et ses arrêts clés lors de la partie.

Les garçons qui, la veille, avaient remporté leur match 8 à 0 contre la Côte-Nord, affrontaient Montréal, partie qui s’est soldée par une défaite de 0 à 5. Les athlètes disputeront leur prochaine partie pour le classement des positions 9 à 16.

Volleyball de plage

Du côté du volleyball de plage, nos duos féminins et masculins ont foulé les terrains.

Les filles ont affronté les Laurentides, la Côte-Nord ainsi que le Centre-du-Québec pour un total de deux victoires et une défaite.

De leur côté, les garçons ont récolté trois victoires contre les régions de Montréal, de la Capitale Nationale et de l’Outaouais. Ils ajoutent aussi un point de plus pour la délégation à la coupe CAO.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication, URLS Chaudière-Appalaches