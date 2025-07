La série NASCAR Canada en piste samedi à l'Autodrome Chaudière

À l’approche de la mi-saison, la série NASCAR Canada se dirige vers l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 2 août.

Reconnu pour ses virages inclinés et son tracé serré d’un quart de mille, le circuit offre chaque année une action spectaculaire, rythmée et serrée, qui garde les spectateurs rivés à leur siège.

Le champion en titre Marc-Antoine Camirand sera de retour au volant de sa Chevrolet No. 96 GM Paillé/Chevrolet Canada. Il revient à Chaudière avec de grandes ambitions, lui qui y avait signé la pole position l’an dernier. Il sera rejoint sur la grille de départ par Andrew Ranger, vainqueur du Bud Light 300 2024, derrière la Chevrolet No. 27 GM Paillé. D.J. Kennington, deuxième au classement général, prendra également part au départ au volant de la Dodge No. 17 Castrol Edge/Brimstone Games/CIM Metals.

Deux pilotes feront leur première apparition de la saison en NASCAR Canada, soit, Alex Labbé, pilote actif dans la série NASCAR Xfinity, dans la Chevrolet No. 36 Lussier/Centre du VR Victoriaville, ainsi que le pilote chevronné Jean-François Dumoulin dans la Dodge No. 04 Omnifab/Bellemare.

Kevin Lacroix, au volant de la Chevrolet No. 74 Adaptive One Calipers/NAPA Racing, prendra également part au Bud Light 250. La recrue William Larue, qui avait offert un duel serré sur la piste contre Lacroix l’année dernière à Montmagny et qui a terminé deuxième au podium au Riverside International Speedway en juin dernier, sera aussi de la partie.

Donald Theetge prendra les commandes de la Chevrolet No. 80 St-Hubert/UPS Store/Bet GRW pour cette épreuve. Il revient sur un tracé où il avait réalisé le tour le plus rapide en 2024. Alex Guénette est aussi à surveiller dans la Chevrolet No. 39 GL Électricité-Automatisations/Bet GRW. Il a offert une solide performance à Calabogie Motorsports Park en décrochant la deuxième place.

Parmi les autres pilotes inscrits au Bud Light 250 figurent Mathieu Kingsbury, bien familier avec l’Autodrome Chaudière, dans sa Chevrolet No. 9 Duroking/BFL Canada, le pilote local Maxime Gauvreau, de retour sur sa piste natale, ainsi que Larry Jackson au volant de la Dodge No. 84 Superior Propane/Rack.ca /Castrol.

Les activités en piste débuteront samedi avec la séance d’essais à midi, suivie des qualifications à 16 h. Le départ du Bud Light 250 est prévu à 17 h 30.