Raphaël Lessard portera encore une fois les couleurs des Lions

Cette année encore, le pilote de course automobile, Raphaël Lessard, portera les couleurs de l'équipe de hockey des Lions de Trois-Rivières, lors de l’épreuve de NASCAR Canada, qui sera disputée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, du 8 au 10 août prochains.

Le Joselois de 24 ans s'est dit heureux de son retour sur la piste de la capitale mauricienne, et de représenter l'équipe championne de la Coupe Kelly dans la ligue ECHL. «Je suis excité et fier de pouvoir représenter les Lions encore une fois. La barre est haute cette année, c’est certain que j’aimerais aller chercher le championnat, comme les Lions l’ont fait», a-t-il fait savoir.

L’été dernier, à bord de son bolide No 7, il avait terminé la course en 3e place, derrière Marc-Antoine Camirand et Alex Labbé.

La voiture qui sera conduite par Lessard le mois prochain, sera dévoilée quelques jours avant de prendre la piste du circuit du GP3R.