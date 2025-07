Jeux du Québec: la Beauce en route pour le 2e bloc de compétitions

C'est en fin d'avant-midi aujourd'hui qu'un contingent d'athlètes de la Beauce a quitté la région, pour participer au 2e bloc des Jeux du Québec qui ont lieu à Trois-Rivières.

Dès demain, les compétitions en basketball féminin et masculin, en cyclisme sur route, en golf, en natation (bassin et eau libre), en soccer féminin et masculin, ainsi que le volleyball de plage se mettent en branle dans la capitale mauricienne.

À l’issue des dernières compétitions disputées aujourd’hui en athlétisme et en vélo de montagne pour clore le premier bloc des jeux, la délégation de la Chaudière-Appalaches, dont fait partie la Beauce, repart avec un total de 20 médailles, soit six en or, neuf d’argent et cinq de bronze.

Parmi ces dernières, on retrouve la médaille d'argent d'Édouard Marcoux (Saint-Elzéar) à la course du 100 m sur piste, et les deux de bronze du Georgien Lowel Koos, dans les épreuves de cyclisme BMX.

On a aussi enregistré un doublé au podium en relais 4 x 100 m. L’équipe féminine, composée de Coralie Canuel (Montmagny), de Maité Trépanier (Lévis), de Charlie Vallières (Saint-Joseph-de-Beauce) et de Jeanne Moyen (Beaumont), a remporté la médaille de bronze. L’équipe masculine, formée par Ian Perez (La Guadeloupe), Édouard Marcoux (Saint-Elzéar), Romain Cavalli (Lévis) et Xavier Gamache (Montmagny), a terminé la compétition avec la médaille d’argent au cou.

Signalons qu'en tir à l’arc, Léo Boulanger (Saint-Georges), et Emy Boutet (Saint-Elzéar), se sont rendus jusqu'aux rondes éliminatoires, mais se sont inclinés en quart de finale.