Deux Beaucerons à la Traversée internationale du lac-Saint-Jean

Samedi dernier, Philippe Lacasse et Thomas Bilodeau, tous deux originaires de la Beauce, ont réalisé un exploit hors du commun en complétant la traversée internationale du lac Saint-Jean, l’une des épreuves d’eau libre les plus exigeantes au monde.

Ils ont nagé pendant 8 h 47 et 9 h 45 respectivement.

Bien que le thermomètre affichait 19,5 °C, à 7 h au matin du 26 juillet à Péribonka, Bilodeau et Lacasse affirment que les conditions du lac n’étaient pas aussi optimales qu’espérées en début de journée. C’était un cocktail difficile à avaler puisque vagues et courant se sont levés en milieu de course.

Malgré ce lot de difficultés, Lacasse, 22 ans, prenant le départ de cette prestigieuse course pour la troisième fois, a réussi à franchir Roberval en 10e position du classement général. Son partenaire d’entraînement a quant à lui terminé en 15e place pour son premier 32 kilomètres. De très bonnes performances pour le Georgien, sachant que sept nageurs ont dû laisser gagner le lac Saint-Jean pour cette 71e édition.

Des semaines de préparation

Toucher la plaque après 32 kilomètres, c’est l’aboutissement d’une préparation aussi longue que

rigoureuse. Chaque semaine, les deux nageurs ont cumulé près de 30 heures d’entraînement pour être prêts à affronter cette épreuve mythique.

Cette préparation a d’ailleurs permis à Philippe de rester dans le peloton de tête pendant plus de

quatre heures. Quant à lui, le Mariverain Thomas a nagé aux côtés de son partenaire pendant près de 10 kilomètres.

Par ailleurs, les deux étudiants-athlètes de l'Université de Sherbrooke soulignent la qualité exceptionnelle de l’organisation de la Traversée. Ils indiquent que l’ambiance festive du souper dans les rues, le soutien des bénévoles et l’accueil chaleureux des Robervalois tout au long de leur séjour ont grandement contribué à rendre l’expérience mémorable.

Pourquoi s’infliger ça?

À cette question, Bilodeau nous a répondu qu’il voulait se dépasser et faire l’effort de sa vie. De son côté, Lacasse a mentionné vouloir réussir cet exploit année après année puisqu’il aime s’entraîner et atteindre les objectifs qu’il se donne. Ce dernier ne cache d’ailleurs pas son désir de revenir pour la 72e édition.

La traversée internationale du lac Saint-Jean n’est pas le dernier défi des Beaucerons pour cet été. Ceux-ci prendront part du 10 kilomètres du championnat canadien d’eau libre à Montréal à la mi- août.

Philippe Lacasse poursuivra ensuite sa saison à l’international. En septembre, il s’envolera vers l’Italie pour participer pour une deuxième fois au prestigieux marathon de nage entre Capri et Naples, un parcours de 36 kilomètres dans les eaux salées de la Méditerranée.

Collaboration spéciale de Laura Bilodeau au texte et photos.