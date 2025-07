Jeux du Québec: une 2e médaille de bronze pour Lowel Koos

Le Beauceron Lowel Koos a remporté sa deuxième médaille de bronze, hier, dans les épreuves sur la piste de BMX des Jeux du Québec, qui en étaient à leur troisième journée à Trois-Rivières.

Le Georgien est le seul de la délégation qui est monté sur le podium, alors que ses compatriotes Élodie Michaud (Lévis) et Tom Veilleux (Lévis) ont terminé respectivement au 9e et 12e rang.

Le cumul des performances des athlètes fait en sorte que la Chaudière-Appalaches signe sa meilleure performance de l’histoire dans cette discipline en terminant au 6e rang du classement des régions.

Pour l'ensemble, la délégation de la Chaudière-Appalaches continue d’accumuler les succès aux Jeux du Québec. À la troisième journée de compétition, les athlètes ont ajouté quatre médailles la récole, portant le total de médailles à 17: six en or, sept d’argent et quatre de bronze.

Voici les principaux résultats selon les disciplines:

Athlétisme

Maïté Trépanier (Lévis) a réalisé un record des Jeux au 200 m. Elle a enregistré un temps de 24,51 secondes en obtenant par la même occasion son meilleur temps personnel. Romain Cavalli (Lévis) a quant à lui remporté sa seconde médaille de ces jeux en montant sur la deuxième marche du podium au 400 m haies. Mentionnons également que Anaïs Tremblay (Lévis) a terminé au 8e rang au saut en hauteur.

Baseball

L’équipe de baseball disputait lundi son affrontement de quart de finale face à la Rive-Sud. Les garçons ont perdu 4 à 1 dans une rencontre extrêmement serrée. L’équipe a réussi une excellente performance défensive en n’accordant qu’un but à l’autre équipe au cours des cinq premières manches. C’est lors de la sixième et dernière manche que l’écart s’est creusé entre les deux équipes. Ils terminent aux 5e rang du classement.

Tir à l’arc

Journée décisive pour nos archers, qui prenaient part aux rondes éliminatoires. Léo Boulanger (Saint-Georges) et Emy Boutet (Saint-Elzéar) se sont tous les deux inclinés en quart de finale.

Triathlon

Les triathlètes de la Chaudière-Appalaches prenaient part au relais pour cette dernière journée de compétition. Ils ont terminé au quatrième rang à cet épreuve. Grâce à cette performance, il ont consolidé leur deuxième rang au classement des régions en triathlon. C’est une amélioration d’un rang par rapport à la dernière Finale des Jeux du Québec.

Vélo de montagne

Les sentiers d’Énergie CMB accueillaient aujourd’hui les épreuves éliminatoires. Flavie Nadeau (Lévis) a su se démarquer lors de chacune de ses courses et a terminé au 1er chez les moins de 17 ans. Elle récolte ainsi sa deuxième médaille d’or. Alexane Fortin (Lévis) s’est quant à elle classé 10e à cette épreuve. Les athlètes de vélo de montagne prendront part aux relais mardi.

Volleyball

Le tournoi est terminé pour les équipes de volleyball.

Les filles terminent au 8e rang du classement au terme de ces Jeux du Québec. Elles ont malheureusement perdu leurs trois affrontements du jour face au Centre-du-Québec, à Lanaudière et au Sud-Ouest.

Les garçons se retrouvent eux aussi à la 8e position du classement des régions. Après avoir connu un début de tournois sans faille, ils ont subi trois revers consécutifs contre l’Est-du-Québec, la Rive-Sud et Montréal.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication, URLS Chaudière-Appalaches