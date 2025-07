Jeux du Québec: deux Beaucerons sur le podium

La délégation de la Chaudière-Appalaches a récolté meuf nouvelles médailles à la 2e journée de compétition (dimanche) de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières.

Deux d'entre elles ont été remportées par des Beaucerons.

Les athlètes poursuivent leur lancée et cumulent maintenant 13 médailles: quatre d’or, six d’argent et trois de bronze.

Athlétisme

Sur la piste de l’école Chavigny, trois athlètes sont montés sur le podium. Trois se méritent des médailles d’argent dont Justin Brunwald (Lévis) qui a su cumulé suffisamment de points en complétant les dix disciplines du décathlon. Béatrice Gaudreau (Montmagny), au 3 000 m marche, et Édouard Marcoux (Saint-Elzéar) au 100 m, ont également terminé au deuxième rang. Romain Cavalli (Lévis) a quant à lui terminé troisième au lancer du javelot.

Parmi les autres résultats notables, signalons que Mathieu Lacroix (Saint-Georges), et Charlie Vallières (Saint-Joseph-de-Beauce), ont respectivement terminé 7e et 10e au 100m haies

Baseball

L’équipe de baseball affrontait aujourd’hui deux adversaires coriaces : l’Estrie et le Lac Saint-Louis. Les joueurs ont d’abord signé une victoire de 13 à 4 contre. Leurs adversaires estriens ont marqué leurs quatre points lors de la première manche. Les joueurs de la Chaudière-Appalaches ont rapidement repris le dessus et n’ont pas accordé d’autres points pour le reste de la rencontre.

En après-midi, ils ont poursuivi leur série de victoires en l’emportant 13 à 7 au Lac Saint-Louis. L’équipe est invaincue jusqu’à présent. lls poursuivront leur parcours demain lors des quarts de finale. Ils se garantissent de terminer dans le top 8.

BMX

C’était le coup d’envoi des épreuves de BMX sur la piste. Lowel Koos (Saint-Georges) a terminé troisième è l’épreuve contre-la-montre. Il a également obtenu le quatrième rang au relais en duo avec Élodie Michaud (Lévis). Cette dernière a quant à elle complété l’épreuve individuelle au neuvième rang.

Tir à l’arc

C’est la constance qui a marqué la journée des archers de la Chaudière-Appalaches. Léo Boulanger (Saint-Georges) et Emy Boutet (Saint-Elzéar) conservent leur sixième et septième place acquise lors de la première journée d’action. Lundi, ils prendront part aux rondes éliminatoires.

Triathlon

Nos six triathlètes étaient en action à l’île Saint-Quentin pour l’épreuve individuelle avec sillonage. Sara Champoux (Lévis) est montée pour une deuxième fois sur la première marche du podium chez les moins de 17 ans. Du côté masculin Édouard Savoie (Lévis) a également remporté l’or.

Vélo de montagne

Les sentiers exigeants d’Énergie CMB ont accueilli les épreuves de cross-country (XCO). Flavie Nadeau (Lévis) a décroché l’or chez les femmes de moins de 17 ans et Médéric Fortin (Lévis) le bronze chez les hommes. Mentionnons également le huitième rang obtenu par Alexane Fortin (Lévis), également chez les U17.

Volleyball

La ronde préliminaire se poursuivait pour nos équipes de volleyball :

Chez les filles, opposées à la Côte-Nord, au Sud-Ouest et l’Estrie, elles concluent la journée avec deux victoires et une défaite. Cela leur permet de terminer deuxième de leur section. Elle accèdent donc aux quarts de finale et s’assurent une place parmi les huit premières régions.

Les garçons restent invaincus lors de cette Finale des Jeux du Québec. Dimanche ils ont remporté leurs les affrontements contre Capitale-Nationale, la Côte-Nord, le Saguenay- Lac-Saint-Jean et Montréal. Ils ont encore une fois remporté toutes leurs manches. Il se garantissent de terminer dans le top 9.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication