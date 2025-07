Grand Défi Pierre-Lavoie: Saint-Bernard la plus accueillante des municipalités

La municipalité qui a été la plus la accueillante, lors de l'événement cycliste La Boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie, est Saint-Bernard.

Ce sont les plus de 5 000 cyclistes qui ont voté majoritairement pour cette étape dans le parcours de 135 kilomètres en circuit fermé sur route, qui s'est déroulé le 14 juin.

Avec un impressionnant 54,3 % des votes, Saint-Bernard n’a rien laissé au hasard: tapis rouge, étoiles au sol, estrades pleines à craquer et une ambiance survoltée. En plus de tout ça, des bouchées de bacon à l’érable attendaient les participantes et les participants à l'épreuve.

Un titre honorifique et une bourse de 10 000 $ ont été remis à la municipalité gagnante pour soutenir des projets favorisant les saines habitudes de vie.

Les autres localités de la Beauce qui ont accueilli le passage étaient Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott et Sainte-Marie.