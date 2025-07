Quelle sera la stratégie des pilotes ce samedi à l'Autodrome Chaudière?

À peine la poussière retombée suite à leur course enivrante de samedi dernier à l’Autodrome Montmagny, les pilotes ACT LMS Québec seront de nouveau parmi nous pour disputer la 7e course de la saison, ce 26 juillet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

En date de cet article, 16 pilotes avaient répondu présent et d’autres pourraient confirmer leur participation d’ici samedi matin. Le classement place toujours en tête le Beaucevillois Jeff Côté (51) suivi respectivement de Dany Gariépy (37), Dany Trépanier (19), Louis-Philippe Lauzier (72) et finalement, Simon Roussin (66).

Côté semble sur une bonne lancée pour la saison 2025. Il sera sans aucun doute le pilote à surveiller samedi. La course sera aussi l’occasion pour les autres pilotes dont Gariépy, Trépanier, Lauzier, Cliche, Roussin ou encore Lavoie, de récolter une victoire, ce qui ferait bouger le classement en leur faveur! Que nous réservent les pilotes expérimentés de cette série?

Au programme de la journée, on retrouvera également les divisions locales suivantes:

Nascar Truck

Lors du dernier programme, les camionnettes ont livré toute qu’une performance sans faille et qui a su ravir les spectateurs présents. C’était une course grandement attendue, tant au niveau des pilotes que de ceux qui étaient assis dans les gradins!

Le classement actuel place, Cédric Lemay (16) de Saint-Édouard, avec un seul point d’avance sur son rival, Jérémy Bergeron (81). C’est le pilote de Saint-Pierre-Les-Becquets, Steve Lavigne (72), qui suit ses compétiteurs non loin derrière avec 12 points d’écart sur Bergeron. À surveiller également en piste, le recrue Félix St-Pierre (93.3), de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, qui s’améliore à vitesse grand V. Eux qui prendront part à leur 5e course de l’été, la compétition risque d’être relevée!

Nascar Vintage

Une douzaine de compétiteurs sont attendus pour prendre part à leur 4e programme de la saison. Le classement place le pilote de Saint-Charles-de-Bellechasse, Maxime Gagné (43) en tête avec 101 points.

Mais rien n’est joué puisque Alexandre Tessier (34), Claude Goupil (71), Samuel Bernard (35), Martin Lacombe (03) et François Becksted (19) peuvent brouiller les cartes! Dans cette division où la beauté des voitures ne laisse personne indifférent, il est à noter tout le travail et le temps investi sur les rutilantes voitures, ce qui fait en sorte que le peloton se resserre, course après course!

Nascar Sport Compact Développement

Déjà une quinzaine de pilotes ont répondu présent pour prendre part à la finale de 40 tours. De leur côté, ils en seront à leur 4e course de la saison et c’est le pilote de Vallée-Jonction, Jérémy Poulin (18) qui est en tête du classement avec 116 points.

En deuxième position, on y retrouve Sandrine Labbé (40), de Saint-Joseph-de-Beauce, avec trois points d’écart sur Poulin. Finalement, c’est la recrue Zavier Hallé-Cloutier (5), de Lévis, qui se place en 3e position avec 87 points.

Rédaction: Sonia Godbout, relationniste