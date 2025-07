Le Golf du Lac Poulin dévoile un parcours entièrement rénové

Entièrement redessiné et rénové par les architectes de renom de Huxham Golf Design, le Golf du Lac Poulin entame une nouvelle ère à Saint-Benoît-Labre.

Le parcours de neuf trous a été entièrement modernisé selon les standards actuels du golf, comprenant cinq normales 4, deux normales 3 et deux normales 5.

Parmi les améliorations réalisées en trois phases, on a adapté le relief des parcours pour une sécurité accrue de ce golf situé en terrain montagneux.

Dans le communiqué d'annonce, le directeur général du terrain, Stéphane Roy, a expliqué que l'objectif avoué des rénovations était d'améliorer la fluidité de jeu, pour compléter le 9 trous en moins de deux heures, grâce à des départs espacés aux 15 minutes.

Outre l'esthétique générale rehaussée, le terrain présente des verts plus rapides, des allées plus larges, des fosses de sable réaménagées, et des couloirs de frappe élargies.

Au-delà du parcours, les stationnements ont été refaits, les bâtiments modernisés, et une borne de recharge pour véhicules électriques a été installée. De nouveaux équipements d’entretien performants ont également été acquis.

«Nous avons voulu créer un lieu où chaque golfeur, peu importe son niveau, se sent le bienvenu. Le Golf du Lac Poulin, c’est plus qu’un parcours: c’est une expérience conviviale, accessible, et respectueuse de l’environnement. On y vient pour le défi, mais surtout pour le plaisir de jouer dans un cadre exceptionnel», a conclu M. Roy.

Signalons qu'en avril dernier, la Chambre de commerce de Saint-Georges a décerné au Golf du Lac Poulin le prix Relève, dans le cadre de son Gala de l'entreprise beauceronne.