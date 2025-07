Les 10 randonnées à découvrir en Chaudière-Appalaches pendant les vacances

Pendant les vacances, il est toujours important de garder du temps pour bouger et découvrir (ou redécouvrir), les plus belles randonnées à faire dans la région Chaudière-Appalaches.

EnBeauce.com propose une liste non exhaustive de 10 randonnées à faire seul, en couple ou en famille, pour profiter de montagnes, de chutes ou de panoramas à couper le souffle.

1. Mont Sugar Loaf – Parc régional des Appalaches

Un incontournable pour les amoureux de la nature. Le sentier grimpe jusqu’à un sommet offrant des vues spectaculaires sur les Appalaches. Parfait pour les randonneurs en quête de défi et de paysages mémorables.

2. Mont Adstock

Avec ses sentiers bien aménagés et ses panoramas grandioses, le mont Adstock est l’un des joyaux de la région. On peut même y faire de la randonnée jusqu’aux sommets skiables en saison estivale.

3. Mont Caribou – 3 Monts de Coleraine

Ce secteur de 800 hectares offre près de 20 km de sentiers. Le mont Caribou se distingue par son ambiance forestière et sa tranquillité, idéale pour décrocher du quotidien.

4. Monts Oak et Kerr – 3 Monts de Coleraine

Toujours dans le même secteur, ces deux monts proposent un autre sentier apprécié en toutes saisons, autant pour la randonnée que pour la raquette en hiver.

5. Mont Chocolat – Parc du Massif du Sud

Le mont Chocolat culmine à 917 mètres d’altitude. Le sentier qui y mène traverse une forêt dense avant d’atteindre un sommet spectaculaire avec une vue dégagée sur le massif.

6. Parcours des Géants – Parc du Massif du Sud

Ce sentier porte bien son nom : il offre une immersion au cœur de la nature avec des paysages à couper le souffle. Une expérience immersive dans l’un des plus beaux coins de la région.

7. Mont Grand Morne – Sainte-Clotilde-de-Beauce

Plus de 6 km de sentiers serpentent le Grand Morne. On y trouve des sections boisées, des points de vue et un environnement propice à l’observation de la faune et de la flore.

8. Domaine du Radar – Saint-Sylvestre

Ancien site militaire converti en espace de plein air, le Domaine du Radar propose des sentiers accessibles à toute la famille, avec une belle variété de niveaux.

9. Parc des Chutes-de-la-Chaudière – Lévis

À proximité de la ville, ce parc permet de combiner nature et accessibilité. Les sentiers mènent à de superbes points de vue sur les chutes et sur le pont suspendu.

10. Sentiers de Saint-Marcel

Moins connus, mais tout aussi charmants, les sentiers de Saint-Marcel offrent de beaux points de vue pour les amateurs de calme et de randonnées hors des sentiers battus.