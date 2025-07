Quatre médailles pour la Chaudière-Appalaches à l’ouverture des Jeux du Québec

À peine la poussière retombée suite à leur course enivrante de samedi dernier à l’Autodrome Montmagny, les pilotes ACT LMS Québec seront de nouveau parmi nous pour disputer la 7e course de la saison, ce 26 juillet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. En date de cet article, 16 pilotes avaient répondu présent et d’autres pourraient ...