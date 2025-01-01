Jeux du Québec: jusqu'ici, un cumul de 30 médailles pour Chaudière-Appalaches

Avec deux nouvelles médailles remportées hier, lors de la troisième journée de compétition du bloc 2 des Jeux du Québec, qui se déroulent à Trois-Rivières, les athlètes de la Chaudière-Appalaches cumulent 30 podiums soit neuf en or, 11 d'argent et 10 de bronze.

Voici les performances de vendredi:

Basketball

Les équipes de basketball ont disputé leurs derniers matchs dans le cadre des parties de classement. Les filles ont conclu leur tournoi face au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une victoire de 43 à 19, terminant au 15e rang. De leur côté, les garçons affrontaient l’Estrie et se sont inclinés par la marque de 51 à 48. Ils sont donc classés 14e au terme de la compétition.

Cyclisme sur route

Avant-dernière journée de compétition pour nos cyclistes, avec l’épreuve de course sur route. Médéric Fortin (Lévis) a obtenu une excellente performance avec une première position, concluant ainsi cette journée de course. C’est une cinquième médaille pour le Lévisien à Trois-Rivières.

Golf

En conclusion du tournoi de golf, nos représentants ont participé à l’épreuve individuelle. À noter la performance de Zach Leclerc (Saint-Charles-de-Bellechasse) qui termine dans le top 10 du classement des régions.

Natation

Les épreuves de natation se sont poursuivies avec notamment le 200 m QNI, le 50 m libre, le 100 m dos ainsi que le 50 m brasse. Lily-Rose Tanguay (Saint-Anselme) et Raphaël Corriveau (Lévis) se sont particulièrement démarqués en accédant aux finales A. Ils remportent respectivement la 4e place au 50 m libre, la 6e place au 100 m dos et la 5e position au 50 m brasse. Plusieurs autres athlètes ont accédé aux finales B: Loïc Lépine (Lévis), Jacob Rodrigue (Thetford Mines), Yanina Busque (Saint-Vallier), Yoan Couture (Thetford Mines), Maélie Chouinard (Lévis), Hubert Bergeron (Saint-Georges) et Sophia Trachy (Lévis).

Natation en eau libre

C’était également la fin des épreuves en eau libre avec le 2 km. Ludovic Fortin (Lévis) a remporté sa deuxième médaille de bronze de cette finale, concluant son bloc de compétition avec succès.

Soccer

Les équipes de soccer disputaient des parties de classement vendredi. Les filles affrontaient l’Est-du-Québec et ont obtenu une victoire de 1 à 0. Elles jouent samedi pour la 5e position au classement des régions. Scénario similaire chez les garçons qui ont également joué contre l’Est-du-Québec: ce sera pour le 15e rangé

Volleyball de plage

Chez les filles, Alix Marceau (Lévis) et Kym Poulin (Saint-Georges) ont pris part aux quarts de finale contre la Rive-Sud, où elles ont livré un match intense qui s’est malheureusement soldé par une défaite. Elles ont ensuite affronté Richelieu-Yamaska ainsi qu’Outaouais. Elles terminent officiellement 7e au classement des régions et ajoutent un point au tableau de la délégation pour la Coupe CAO.

Du côté masculin, Josh-Cleveland Demers-Bergeron (Saint-Apollinaire) et Maël Joly (Saint-Gilles) ont bouclé leur parcours avec une victoire contre les Laurentides, contre Lanaudière et Lac Saint-Louis, se hissant au 9e rang du classement des régions.

Source: Jacob Cassidy, agent de communication, URLS Chaudière-Appalaches