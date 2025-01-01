Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Sylvestre

Accident de VTT: l'identité de l'une des victimes a été dévoilée

durée 15h10
7 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'homme décédé dans un accident de VTT survenu près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre dimanche dernier est Alexandre Létourneau, 34 ans de Saint-Sylvestre.

Par respect pour la volonté des proches, l'identité de la femme âgée dans la quarantaine qui a également perdu la vie dans cet événement, ne sera pas dévoilée.

Une investigation afin de déterminer les causes et les circonstances des décès est en cours par la coroner Monique Tremblay. 

Rappelons tout de même que les deux personnes, qui portaient leur casque au moment de l'accident, ont fait une sortie de route dimanche soir, vers 19 h 45, alors qu'elles se trouvaient dans une « courbe descendante chaoteuse en gravier ». 

 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Favour Gbossa a été retrouvé

Publié le 5 août 2025

Favour Gbossa a été retrouvé

La Sûreté du Québec vient d'annoncer que Favour Gbossa, 20 ans, de Thetford Mines, qui avait été porté disparu hier, a été retrouvé sain et sauf, en fin d’avant-midi aujourd’hui. Ce sont des agents de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) qui l'on repéré. Il avait été vu pour la dernière fois le 4 août, vers 10h30, à la station de train de ...

LIRE LA SUITE
Intervention des pompiers à Saint-Victor lundi soir

Publié le 5 août 2025

Intervention des pompiers à Saint-Victor lundi soir

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Victor est intervenu dans un édifice multi-logement ce lundi soir vers 19 h, sur la route de la Station. Selon Steve Bureau, le directeur du SSI, il s'agit d'un feu d'origine électrique sur un équipement de cuisine. Les dégâts se limitent à l'appartement où il s'est déclaré, les autres logements ...

LIRE LA SUITE
Avis de disparition: la SQ recherche Favour Gbossa

Publié le 4 août 2025

Avis de disparition: la SQ recherche Favour Gbossa

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver  Favour Gbossa, 20 ans, de Thetford Mines.   Il a été vu pour la dernière fois le 4 août, vers 10h30, à la station de train de Flint Landing en Ontario. Il se déplacerait principalement à pied.  Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge