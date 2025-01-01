Accident de VTT: l'identité de l'une des victimes a été dévoilée

L'homme décédé dans un accident de VTT survenu près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre dimanche dernier est Alexandre Létourneau, 34 ans de Saint-Sylvestre.

Par respect pour la volonté des proches, l'identité de la femme âgée dans la quarantaine qui a également perdu la vie dans cet événement, ne sera pas dévoilée.

Une investigation afin de déterminer les causes et les circonstances des décès est en cours par la coroner Monique Tremblay.

Rappelons tout de même que les deux personnes, qui portaient leur casque au moment de l'accident, ont fait une sortie de route dimanche soir, vers 19 h 45, alors qu'elles se trouvaient dans une « courbe descendante chaoteuse en gravier ».