Du 21 au 24 août

Saint-Lambert-de-Lauzon organise le Festival de la Rentrée

durée 12h00
7 août 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La prochaine édition du Festival de la Rentrée de Saint-Lambert-de-Lauzon se tiendra du 21 au 24 août, au Parc du Centre multifonctionnel.

Pour l'occasion, petits et grands sont invités à participer à quatre journées festives et a venir voir des spectacles.

La programmation musicales

- Jeudi 21 août: Soirée country avec Blue Ridge Band qui est de retour avec un tout nouveau spectacle, suivi de Phil Lauzon avec son show Bearded Edition, un hommage aux plus grandes voix country.

- Vendredi 22 août: Spectacle hommage à Metallica avec AnesthesiA. En 2e partie, ce sont Les 2 de Piques qui monteront sur scène.

- Samedi 23 août: Alter Ego Experience présentera une revue musicale éclatée des années 70 à 2000 avec des medleys endiablés, des costumes colorés et des personnifications d’artistes
légendaires. Ensuite, le groupe Crazy Ride Cover Band, fera danser le public avec un répertoire varié allant du pop au rock, en passant par le disco et le country. 

Les activités pour tous

Une Zone famille sera ouverte le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h. On y trouvera une panoplie d'activités gratuites pour tous:
- Maquillage pour enfants
- Sculpture de ballons
- Personnages déambulatoires
- Tyrolienne de plus de 100 pieds (8 ans et plus)
- Lancer de la hache (chaussures fermées obligatoires!)
- Bibitte Mobile (insectes vivants à observer et manipuler)
- Ateliers d’initiation au cirque
- Jeux gonflables, pump track, skate park et jeux d’eau

Pour la journée de dimanche, il y aura également une exposition de voitures sport et antiques, un tournoi de cornhole ainsi qu'un bingo des pros (à 11h).

Les détails sont accessibles sur le site internet et la page Facebook du Festival de la Rentrée.

