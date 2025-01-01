Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Sept athlètes de la Beauce participent aux Jeux du Canada, qui s'ouvrent demain à St-John's, capitale de Terre-Neuve et du Labrador.

D'abord, le nageur de Saint-Georges, Émile Bergeron, se prépare depuis plus de deux ans à atteindre cet objectif. «Je suis excité, ça va vraiment être une belle expérience», avait-il confié le mois dernier, lors d'une entrevue accordée à EnBeauce.com.

À l'heure actuelle, Émile Bergeron se situe au top 10 dans plusieurs épreuves de natation au niveau canadien. Les compétitions de nage à St-John's sont programmées du 10 au 15 août.

En volleyball masculin, trois des 12 membres d'Équipe Québec sont de la Beauce. Il s'agit du Mariverain Antony Vallières, et des Georgiens Émile Breton, et Mathieu Gilbert. Ce dernier, qui vient de compléter ses sports-études à l'École secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce et qui poursuivra dans la même veine cet automne au Cégep de Limoilou, fait également partie de l'équipe nationale canadienne.

Dans la même discipline sportive, Alyson Gagné, de Saint-Gédéon-de-Beauce, s'aligne avec la formation féminine, qui a gagné la médaille de bronze le mois dernier dans le cadre de la Coupe Canada.

Les parties de volleyball seront disputées durant la deuxième semaine des jeux, soit du 19 au 24 août.

Enfin, l'équipe féminine de rugby à sept pourra compter sur les talents de Mia Carrier et Mathilde Alexia Pelletier, deux athlètes de Saint-Georges qui progressent très bien dans ce sport. D'ailleurs, Mathilde Alexia a été reconnue athlète de l'année de sa discipline, lors du Gala du Mérite sportif beauceron, tenu en mai dernier.

Les matchs de rugby à sept auront lieu du 11 au 13 août.