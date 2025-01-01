Nous joindre
Victoria MBoko et Marie-Philip Poulin

Une photo de grandes championnes!

durée 10h00
8 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'équipe de hockey de la Victoire de Montréal vient de publier, sur son compte Facebook, une photo de l'excellence en sport féminin canadien.

En effet, on y aperçoit la toute nouvelle reine du tennis canadien, Victoria Mboko, en compagnie de la grande hockeyeuse multi-championne mondiale, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin.

Le cliché a été pris à l'issue de la finale de l'Omnium de tennis Banque Nationale, disputé hier au Stade IGA de Montréal, remporté par la jeune Ontarienne de 18 ans, qui est devenue du même coup la plus jeune raquette du Canada à gagner ce tournoi.

Sur la photo, on voit également la conjointe et coéquipière de Poulin, Laura Stacey, une autre championne canadienne en hockey féminin.

