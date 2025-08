Un nouveau directeur général au Marius B. Musée

Le Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, a procédé à la nomination de Jean-Sébastien Laliberté à titre de nouveau directeur général de l'institution.

En poste depuis quelques semaines, il succède à Jean-Philippe Bolduc, parti à la retraite en juin dernier.

«C’est un honneur et un privilège d’être à la tête d’un aussi beau musée. En tant qu’ethnologue et muséologue, je veux mettre de l’avant l’humain et ses créations, ses talents, ses idées. Le Marius B. Musée est, à ce titre, un endroit exceptionnel et je vais travailler à son rayonnement», a commenté le principal intéressé sur la page Facebook de l'établissement.

Rappelons que le musée a ouvert ses portes en 1993 dans la Maison de la Culture abritant aussi la bibliothèque municipale et la Société du patrimoine des Beaucerons. Depuis sa création, il travaille ardemment à la mise en valeur et à la conservation de l’identité culturelle de la Beauce par le biais de ses collections et de ses expositions.