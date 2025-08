La Société lyrique de la Beauce recherche des choristes

La Société lyrique de la Beauce est à la recherche de nouveaux talents qui aimeraient chanter dans la chorale.

Les voix sollicitées sont dans tous les pupitres, c’est-à-dire, soprano, alto, ténor et basse.

Les répétitions ainsi que les auditions pour les nouveaux choristes auront lieu dès la rentrée du 8 septembre prochain à l’école Lacroix, de Saint-Georges. Les pratiques ont lieu tous les lundis, de 19 h 15 à 21 h 30.

S’ajoutent également deux à trois matinées intensives le samedi au cours de chaque session (automne et printemps). Le chœur recrute actuellement des chanteurs et chanteuses en vue de son concert de Noël.

Si vous aimez chanter, vous chantez juste, mais n’avez pas de connaissance en musique, ce n’est pas grave. Les anciens de la SLB vous donneront un coup de main. Des enregistrements audios sont fournis aux choristes pour pratiquer. Il n’est donc pas nécessaire de savoir lire la musique, même si cela constitue un atout.

Que vous ayez 16 ou 76 ans, vous trouverez à la Société lyrique des gens de tous les horizons qui partagent une passion commune pour le chant choral et la musique.

Inscriptions

Les personnes intéressées à devenir membre du chœur doivent s’inscrire, soit en remplissant le formulaire sur le www.societelyrique.com, section devenir choriste, ou en communiquant avec la présidente de la SLB, Andréanne Huot (418) 455-4262 ou par courriel à [email protected]). Vous serez conviés à une courte audition avec la cheffe de chœur, Hélène Ouellet, qui aura lieu le lundi 8 septembre, avant le début de la première répétition.

Chanter dans un chœur est bon pour la santé. La pratique du chant en groupe peut aider à diminuer le stress et l’anxiété. Cette activité libère des endorphines, aussi appelées hormones du bonheur, dans le corps. Le chant nourrit le cerveau et permet également de développer la mémoire et la créativité. De plus, chanter dans une chorale favorise les liens sociaux et les échanges intergénérationnels.

Signalons que la Société lyrique de la Beauce est un chœur classique dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. La chorale est composée d’hommes et femmes provenant d’un peu partout dans la région de la Beauce.