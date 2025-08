Dernier droit pour Nashville en Beauce

Le festival de danse et de musique country de Saint-Prosper, Nashville en Beauce, devrait se clore demain dans le beau temps, comme l'événement a pu en profiter depuis son ouverture mercredi soir.

Aujourd'hui, les festivaliers se sont régalés la vue à l'exposition de voitures antiques, où on retrouvait plus de 75 véhicules de toutes les époques.

Les divers chapiteaux, ranchs et saloons du site sur les terrains de la Polyvalente des Abénakis, ont aussi vibré sous les pas de danse des nombreux participants de tous âges.

Ce soir, la chanteuse country, Guylaine Tanguay, se produira à la Place Transport Raymond Tardif, et présentera différents tableaux musicaux qui regroupent les succès incontournables de ses albums. En première partie, les spectateurs auront droit à Still the One, un hommage à Shania Twain.

Demain, la journée s'ouvre avec le déjeuner des Chevaliers de Colomb à la Salle SBC du Centre récréatif Desjardins.

Quant à la fameuse parade de chevaux et de chars allégoriques, elle se mettra en branle dans les rue de Saint-Prosper à compter de midi trente.

Le tracé du parcours est inclus ci-bas. On peut aussi le consulter sur le site web du festival en cliquant ici.