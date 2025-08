Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Une retraite de composition, d’écriture et de chant choral se tiendra à Courcelles du 10 au 17 août sous le nom des Résidences artistiques Grangeoie. Animée par Alexandra Fol et Louis Desjarlais, tous les deux compositeurs et chefs de chœur, cette initiative se déroulera dans La Grange du Coin à St-Hilaire-de-Dorset: un lieu transformé en chalet ...