Nashville en Beauce, ça débute aujourd'hui!

Le festival Nashville en Beauce célèbre cette semaine sa 15e édition, de ce mercredi 30 juillet jusqu'à dimanche, à Saint-Prosper. Avec une programmation aussi variée que festive, l’événement transforme une fois de plus la municipalité en véritable village western.

Parmi les temps forts, deux grands spectacles auront lieu sur la Place Transport Raymond-Tardif (centre récréatif) : le vendredi 1er août, le duo Annie Blanchard et Maxime Landry présentera Le country de nos idoles, un marathon musical célébrant les plus grands classiques du genre.

Le lendemain, la populaire Guylaine Tanguay prendra la scène avec un hommage à Shania Twain en première partie. Les billets sont disponibles en admission générale ou en formule VIP.

Plusieurs chapiteaux accueillent des prestations musicales et de danse tout au long du festival, notamment le Chapiteau Desjardins, le Saloon Thompson Constructions et le Chapiteau Intermarché. Les amateurs pourront assister à des spectacles de groupes tels que Rousse Country Band, Duo Coming Up, That’s It, Les Têtes de Pioche, Better Way, et plusieurs autres artistes locaux et régionaux.

En parallèle des performances musicales, des cours de danse country, des démonstrations de danse en ligne et des ateliers pour tous les niveaux seront offerts gratuitement sur place. Des professeurs réputés tels que Stéphane Nadeau, Marie-Paule Tremblay et Guylaine Sénéchal animeront ces séances accessibles à tous.

Le festival mise aussi sur une programmation familiale avec des jeux gonflables gratuits, un bar à cocktails et mocktails, des kermesses, et même une fermette avec près de 45 animaux le dimanche.

Autres moments forts :

• La parade illuminée de chevaux et voitures le jeudi 31 juillet à 21 h ;

• La messe country le dimanche matin à l’église de Nashville ;

• L’exposition d’autos antiques le samedi dès midi ;

• Le Gala amateur de musique le dimanche après-midi au Ranch Beauceron.

Les festivaliers peuvent aussi profiter d’un souper méchoui, d’un brunch des Chevaliers de Colomb, d’un bingo offrant 1 500 $ en prix, ou encore participer à un tirage pour 11 000 $ en crédits voyage.

L’ensemble des activités se déroule à proximité de la Polyvalente des Abénaquis. Des stationnements sont prévus, tout comme des emplacements pour véhicules récréatifs.

L’organisation rappelle que des travaux routiers sont en cours sur la 25e Avenue et invite les visiteurs à consulter nashvilleenbeauce.com pour les itinéraires à emprunter et découvrir l'intégralité de la programmation.