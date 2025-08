Musique: une résidence artistique se tiendra à Courcelles la semaine prochaine

Une retraite de composition, d’écriture et de chant choral se tiendra à Courcelles du 10 au 17 août sous le nom des Résidences artistiques Grangeoie.

Animée par Alexandra Fol et Louis Desjarlais, tous les deux compositeurs et chefs de chœur, cette initiative se déroulera dans La Grange du Coin à St-Hilaire-de-Dorset: un lieu transformé en chalet de type résidences artistiques, gracieusement mise à disposition aux participants à la retraite par Marc Malenfant. Les participants ne devront couvrir que leurs frais de transport et d’approvisionnement.

Cette semaine, culminant avec un concert de musique contemporaine, composée surtout par les participantes et participants, promet de renforcer la vitalité culturelle de la région tout en offrant une expérience inoubliable, tant pour les artistes que pour le public. La retraite artistique s’inscrit dans une démarche de soutien à la culture locale et de dynamisation de la scène artistique régionale.

Un concert aura lieu dans le Château Grangeois, situé au 65, 8e rang Sud de Courcelles le samedi 16 août.

Louis Desjarlais a fait découvrir Courcelles et ses secrets en 2024 à Alexandra Fol, quand elle a donné le premier concert sur l’orgue du Château Grangeois. Les rencontres entourant ce concert ont inspiré l’idée de faire connaître Courcelles à un plus grand nombre de personnes. Et voilà, un an plus tard les deux co-conspirateurs sont de retour avec ce projet.