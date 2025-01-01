Nous joindre
Entrevue vidéo avec Harold Guay

La crème des golfeuses juniors canadiennes en route pour Sainte-Marie

6 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

«C'est la crème des golfeuses juniors canadiennes qui s'en vient chez-nous. Ça vaut vraiment la peine de venir voir leurs performances et de les encourager.»

Voilà le message lancé par le directeur du comité organisateur du Championnat canadien junior féminin 2025, Harold Guay, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le tournoi national réunira  les 156 meilleures jeunes golfeuses du pays (moins de 19 ans), dont 27 Québécoises, au Club de Golf Sainte-Marie, du 12 au 16 août.

Parmi les inscrites, on retrouvera la championne de 2024, l'Ontarienne Shauna Liu, une étoile montante du golf sur la scène nord-américaine, ainsi que l'Albertaine Eillen Park, qui avait remporté l'année précédente. La Gatinoise Anne-Sophie Bourgeault sera aussi à surveiller sur le parcours.

Comme dans tous les autres tournois, la moitié des joueuses partantes seront retenues après les deux premières rondes de mercredi et jeudi. La finale sera disputée samedi.

Voilà plus d'un an que M. Guay et son comité travaillent à la préparation de cet événement, en collaboration avec Golf Canada. Quelque 125 bénévoles soutiendront les cinq jours d'activités, a-t-il signalé.

C'est par ailleurs le couple formé d'Isabelle Gendreau et de Charles-Étienne Séguin, deux anciens golfeurs d'élite, qui agissent comme présidents d'honneur du championnat. «Ils se sont grandement impliqués dans la préparation et leur aide a été très importante», a souligné le directeur du comité.

Le tournoi est ouvert au public et l'accès au site est entièrement gratuit. Harold Guay a fait savoir que des aires de stationnement supplémentaires seront aménagées dans le pourtour du terrain de golf, qui se trouve dans le rang Saint-Étienne Nord. Des services de navette sont prévus pour transporter les spectateurs qui se rendront sur place.

Le programme des activités est accessible sur le site web du Club de Golf Sainte-Marie ou en cliquant directement ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le directeur du comité organisateur, Harold Guay.

