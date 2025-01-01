Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Autrice de livres pour enfants

Ginette Drouin a troqué les chiffres pour les lettres

durée 18h00
8 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après avoir navigué dans les colonnes de chiffres toute sa carrière, comme technicienne au service de la Formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Ginette Drouin a décidé qu'à la retraite, elle plongerait dans les lettres.

Six ans après avoir rangé sa calculatrice, la résidente de Saint-Georges a finalement fait le grand saut ce printemps:  elle a écrit 10 petits livres pour enfants... en l'espace de deux mois!

«Ça faisait longtemps que je pensais d'écrire un livre, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, a-t-elle confié lors d'une rencontre en tête-à-tête chez EnBeauce.com. Je voulais pas aller dans un livre pour adultes, ça prend plus de vocabulaire [rires]. J'ai choisi les enfants.»

«J'avais peur lorsque je me suis installé devant mon ordinateur. J'ai commencé et c'est venu tout seul. Les mots sortaient, des mots que j'utilise même pas! Ils arrivaient dans ma tête, c'était tellement facile», raconte la native de Saint-Odilon-de-Cranbourne, avec un sourire comblé aux lèvres.

Les huit premiers volumes, d'une trentaine de pages chacun, font partie d'une série avec comme personnage central un lapin, prénommé Gentil, lequel vit divers événements et situations: il se cherche un ami, fait face au rejet, part à l'aventure, libère ses amis, etc. 

Les deux autres fascicules qu'elle a rédigés mettent en vedette deux de ses trois petites-filles: Pénélope et la forêt enchantée, ainsi que Les aventures de Dorothée. Grand-maman Ginette rédigera un volume consacré à Laura, sa 3e petite-fille, lorsque celle-ci sera un peu plus âgée. La petite n'a présentement que deux ans.

L'autrice n'a pas d'éditeur mais publie ses ouvrages sous Les contes de PÉDORA, un acronyme du prénom de ses petites-filles. C'est elle aussi qui fait la mise en page de ses ouvrages, parés d'images et de photos numérisées. Les petits livres sont imprimés par une entreprise locale.

La dame de 66 ans veut maintenant s'attaquer à une nouvelle clientèle de lecteurs, celle des adolescents. «J'ai des idées», a-t-elle simplement dit.

Les livres de Ginette Drouin sont disponibles aux librairies Sélect et de la Chaudière à Saint-Georges. On peut également se les procurer en communiquant directement avec l'autrice ([email protected]).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course

Publié le 4 août 2025

Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course

De sa maison à Saint-René jusqu'au Château Frontenac de Québec, Nicolas Poulin a couru 127,8 km en 19 heures et 52 minutes, entre jeudi soir et vendredi après-midi. Ce Beauceron est un coureur d’ultra-distance expérimenté, adepte du format « backyard ». Il a déjà parcouru jusqu'à 348 km de course et a fait partie de l’équipe canadienne pour les ...

LIRE LA SUITE
Un rassemblement de la descendance de Béloni Poulin

Publié le 31 juillet 2025

Un rassemblement de la descendance de Béloni Poulin

Une trentaine de descendantes et de descendants de la famille Béloni Poulin se sont rassemblés à Saint-Georges, le 19 juillet, dans ce qui était à l'époque la résidence de ce grand bâtisseur de la Beauce. L'initiative de la fête revient à son petit-fils, Bernard, qui a décidé d'organiser l'événement, après que la vaste maison de son ancêtre, sise ...

LIRE LA SUITE
La prestigieuse Bourse Vanier décernée à Marc-Antoine Poulin

Publié le 25 juillet 2025

La prestigieuse Bourse Vanier décernée à Marc-Antoine Poulin

Le Beauceron Marc-Antoine Poulin vient de se voir décerner la prestigieuse Bourse Vanier, une des récompenses d'excellence en recherche les plus remarquables pour la relève scientifique. «Je suis très emballé» a dit le diplômé, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, lui qui détient un bacc en génie biotechnologique et une maîtrise de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge