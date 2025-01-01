Ginette Drouin a troqué les chiffres pour les lettres

Après avoir navigué dans les colonnes de chiffres toute sa carrière, comme technicienne au service de la Formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Ginette Drouin a décidé qu'à la retraite, elle plongerait dans les lettres.

Six ans après avoir rangé sa calculatrice, la résidente de Saint-Georges a finalement fait le grand saut ce printemps: elle a écrit 10 petits livres pour enfants... en l'espace de deux mois!

«Ça faisait longtemps que je pensais d'écrire un livre, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, a-t-elle confié lors d'une rencontre en tête-à-tête chez EnBeauce.com. Je voulais pas aller dans un livre pour adultes, ça prend plus de vocabulaire [rires]. J'ai choisi les enfants.»

«J'avais peur lorsque je me suis installé devant mon ordinateur. J'ai commencé et c'est venu tout seul. Les mots sortaient, des mots que j'utilise même pas! Ils arrivaient dans ma tête, c'était tellement facile», raconte la native de Saint-Odilon-de-Cranbourne, avec un sourire comblé aux lèvres.

Les huit premiers volumes, d'une trentaine de pages chacun, font partie d'une série avec comme personnage central un lapin, prénommé Gentil, lequel vit divers événements et situations: il se cherche un ami, fait face au rejet, part à l'aventure, libère ses amis, etc.

Les deux autres fascicules qu'elle a rédigés mettent en vedette deux de ses trois petites-filles: Pénélope et la forêt enchantée, ainsi que Les aventures de Dorothée. Grand-maman Ginette rédigera un volume consacré à Laura, sa 3e petite-fille, lorsque celle-ci sera un peu plus âgée. La petite n'a présentement que deux ans.

L'autrice n'a pas d'éditeur mais publie ses ouvrages sous Les contes de PÉDORA, un acronyme du prénom de ses petites-filles. C'est elle aussi qui fait la mise en page de ses ouvrages, parés d'images et de photos numérisées. Les petits livres sont imprimés par une entreprise locale.

La dame de 66 ans veut maintenant s'attaquer à une nouvelle clientèle de lecteurs, celle des adolescents. «J'ai des idées», a-t-elle simplement dit.

Les livres de Ginette Drouin sont disponibles aux librairies Sélect et de la Chaudière à Saint-Georges. On peut également se les procurer en communiquant directement avec l'autrice ([email protected]).