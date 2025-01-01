Nous joindre
Saint-Joseph-de-Beauce

Gaston Vachon se lance dans la course à la mairie

durée 16h15
7 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Il y aura au moins une course à deux à la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce, alors que le notaire et homme d'affaires, Gaston Vachon, a annoncé cette semaine qu'il sollicitera le poste, lors des élections municipales de novembre prochain.

«Je suis un gars de projets, je suis un gars d'action, je veux agir», a-t-il partagé en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il n'a pas été tendre envers l'administration du maire actuel, Serge Vachon. «Ils ne font rien à l'Hôtel de ville. Il n'y a pas de vision de développement. Savoir où on s'en va, ça ne se planifie pas sur quatre ans mais sur 40 ans!», a insisté l'aspirant-maire.

À son avis, tout doit être remis sur la table pour refaire les cartes des zones de développement résidentiel, commercial et industriel de la municipalité joseloise. Ardent cycliste, il s'impatiente de compléter la véloroute sur le territoire. Il songe aussi à mettre en place un parc solaire. «Des idées, on en a, c'est pas un problème», a indiqué le candidat qui a été brièvement maire de la ville-paroisse avant la fusion, à la fin des années 1990, et plus tard conseiller durant le règne du maire Michel Cliche.

Gaston Vachon se présente en équipe pour cette élection. Trois des membres sont actuellement conseillers, soit Éric Blanchette-Ouellet (district 4), Normand Boutin (district 5) et Pierre-Olivier Boivin (district 6). Les deux autres sont des aspirantes aux sièges 1 et 3, soit Dany Vaillancourt, et Hélène Saint-Hilaire. M. Vachon ne propose aucun candidat dans le district 2, deux personnes ayant déjà manifesté leur intérêt à se présenter.

«On veut redonner à Saint-Joseph-de-Beauce le rôle de ville-centre dans la MRC, une place qu'elle a perdue avec le temps», a-t-il conclu.

Rappelons que le présent maire, Serge Vachon, avait confirmé à EnBeauce.com, en avril dernier, qu'il se présentera pour un 2e mandat à la tête de la municipalité. 

