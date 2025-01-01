Des voix s'élèvent contre le projet pilote d'heures prolongées dans les commerces

Voir la galerie de photos

Saint-Georges fait partie des trois villes du Québec qui ont été désignées par le gouvernement pour mettre en place un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains commerces de détail non alimentaires.

La mesure, qui s'appliquera sur une base volontaire à partir de la fin de l'été, permettra à ces établissements d'ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h, les samedis et dimanches.

Mais l'initiative, même si elle a été saluée par la Chambre de commerce de Saint-Georges et le Conseil économique de Beauce, ne semble pas susciter d'enthousiasme au sein des gens d'affaires de la capitale beauceronne, bien au contraire.

C'est le cas d'Anne-Marie Rodrigue, épicière propriétaire des marchés IGA Rodrigue et Filles et IGA Extra de Saint-Georges, qui dénonce ce projet non réclamé par les citoyens et qui, en plus d’être une solution à un problème qui n’existe pas, représente une menace bien réelle pour les petits commerces de proximité.

«Allonger les heures, ça garantit aucunement un revenu supplémentaire pour le marchand. En plus, on augmente les coûts d'opération», a partagé la femme d'affaires lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com. Elle parle par expérience. «Nous sommes déjà ouverts jusqu'à 20 h les samedis et les dimanches. Mais c'est loin d'être l'achalandage le plus fort!».

De plus, le secteur de l’alimentation connaît déjà des enjeux de pénurie de main-d’œuvre, qui provient en large partie de la masse étudiante pour opérer les week-ends. «Étendre les heures d’ouverture pourrait aggraver cette situation en augmentant les quarts de travail pour le même nombre d’employés disponibles», a-t-elle fait remarquer.

Enfin, les nombreux propriétaires de commerce de détail de Saint-Georges, avec qui elle a partagé sur la question, se sentent bernés par Québec. «Personne n'a demandé cette mesure dans le milieu des affaires et personne dans la population ne réclame que les commerces soient ouverts plus longtemps que ce qui est offert présentement», a essentiellement conclu Mme Rodrigue.

Écourtez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'épicière propriétaire, Anne-Marie Rodrigue.

Captation vidéo et montage: Germain Chartier/EnBeauce.com