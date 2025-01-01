Une programmation spéciale pour les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Quatre jours de multiples activités, en septembre prochain, permettront de souligner les 30 ans d'existence du centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) de Saint-Georges, ont annoncé en conférence de presse, cet après-midi, les grands responsables du Service des loisirs et de la culture.

D'entrée de jeu, le directeur du service, Michel Mercier, a rappelé que l'établissement tire son nom de Marie-Josephte Fitzbach (1806-1885), fondatrice des Sœurs du Bon-Pasteur, qui ont fait construire l'édifice en 1925, afin de s'en servir comme couvent.

Le bâtiment a changé de vocation en 1995 pour devenir l'établissement actuel, qui abrite une bibliothèque municipale, un centre d'art et d'exposition, la Société historique Sartigan, la société de généalogie de la Beauce, la boutique Artistes et Artisans de Beauce, l’organisme Art en Beauce la collection, l'œuvre originale de Louis Jobin de la statue représentant saint-Georges terrassant le dragon, ainsi que quelques salles destinées aux activités culturelles. La chapelle, qui a été désacralisée, sert notamment à la tenue de spectacles. Le centre accueille aussi annuellement le Festival Clermont-Pépin, consacré à la relève musicale.

«Ces célébrations permettront d'ouvrir un nouveau chapitre pour que la flamme culturelle de Saint-Georges continue de briller longtemps», a déclaré Michel Mercier, qui a aussi révélé que plus de 100 000 visiteurs par année franchissent les portes du centre.

30 chandelles pour la culture

À leur tour, la cheffe de division de la bibliothèque, Marie Tanguay, ainsi que la régisseuse culturelle, Caroline Veilleux, ont dévoilé la programmation spéciale d'activités qui auront lieu du 11 au 14 septembre sous le thème 30 chandelles pour la culture.

Ainsi, le jeudi 11 septembre, la culture se déploiera sous la forme d'une soirée humoristique avec les artistes Olivia Leclerc, Anthony Courcy et Alexis Fortin. Le spectacle débutera à 19 h 30 à la Salle Denise-Rodrigue. Cette même journée se tiendra également l'activité Scrabble en fête.

Le vendredi 12 septembre, la journée débutera à 9 h 30, avec un Minilitous, un spécial pour les enfants de 2 à 5 ans sur le thème des pirates. Le centre culturel sera aussi le théâtre de conférences: à 13 h 30, le Beauceron Denis Carignan présentera à son public sa nouvelle conférence Sacre-toi patience! (Salle Rodrigue). En soirée, l'animateur télé Dominic Arpin abordera le sujet La vie commence où la peur s'arrête. Cette conférence débutera à 19 h (Salle Rodrigue).

Le 13 septembre, dès 10 h 30, les enfants de 5 à 10 ans pourront participer à l'heure du conte, qui sera suivie d'un atelier de fabrication de signets en collaboration avec le cercle de Fermières Saint Georges. Tout au cours de la journée, les visiteurs seront également invités à se rendre à l'extérieur pour découvrir le Symposium d'ateliers artistiques qui se tiendra sur le terrain du CCMF.

À compter de 20 h, le chanteur et musicien beauceron, Laurence Castera, offrira un spectacle musical en formule trio, le tout livré à la Chapelle.

En dernière journée de programmation, le dimanche 14 septembre, la grande vedette de l'émission Quel talent, Nathan Loignon, s'exécutera au piano de la Chapelle dès 11 h.

À 13 h 30, une famille d'artistes passionnés présentera de la jonglerie, du monocycle et des démonstrations de tissu aérien. Cirqu'en famille tiendra un spectacle suivi d’ateliers, le tout à l'extérieur du centre culturel.

Si toutes les activités sont offertes gratuitement, il faut toutefois réserver pour assister aux conférences et aux spectacles, en raison du nombre de place limitées. Prière de consulter le lien web à Programmation et Réservation.

Mdes Tanguay et Veilleux ont aussi annoncé qu'une exposition au grand air, sur les terrains de l'édifice, sera en place du 2 au 30 septembre, relatant l'histoire complète du centre.

De même, du 2 septembre au 9 novembre, les visiteurs pourront prendre part à un parcours ludique familial, qui les mènera sur les quatre étages de l'immeuble afin de mieux le découvrir.