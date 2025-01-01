Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Georges

Rabaska: l’équipe Canotage Beauce satisfaite de sa performance

durée 08h00
11 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Véronique Mercier

L’équipe Canotage Beauce se trouvait parmi les neuf rabaskas en course ce samedi sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Alors que la formation beauceronne s'aventurait avec des rameurs qui en étaient à leur première compétition et d’autres plus expérimentés, elle s'est réjouie de terminer en quatrième position face à des équipes présentant des rameurs chevronnés.

Avec ses 2 h 29 et 12 secondes, un peu plus d’une minute derrière l’équipe qui les devançait, les rameurs sont satisfaits de leur performance.

La compétition de cette fin de semaine se déroulait en deux étapes: deux courses exactement identiques de 12,5 kilomètres, dont les départs ont eu lieu à 10 h 45 et 12 h 50 samedi.  Les équipes pouvaient garder le même alignement ou le changer.  

Les temps des deux courses étaient compilés et les plus rapides gagnaient. 

Cette compétition a permis aux rameurs beaucerons d’engranger encore plus de kilomètres en vue de la Classique internationale de canots de la Mauricie qui se déroulera à la fin de semaine de la Fête du Travail.

À lire également

Le Drakkar de Beauce était à Saint-Georges samedi

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Drakkar de Beauce était à Saint-Georges samedi

Publié hier à 12h00

Le Drakkar de Beauce était à Saint-Georges samedi

Le circuit provincial de l'Association des Coureurs en Rabaska du Québec (ACRQ) était de passage à Saint-Georges ce samedi. Cette étape sur la rivière Chaudière, rassemblait une dizaine d'équipes du Québec dont deux équipes du Drakkar de Beauce. Deux courses R-9, d'une distance de 12,5 km, ont été disputées. Plusieurs citoyens sont venus ...

LIRE LA SUITE
Une photo de grandes championnes!

Publié le 8 août 2025

Une photo de grandes championnes!

L'équipe de hockey de la Victoire de Montréal vient de publier, sur son compte Facebook, une photo de l'excellence en sport féminin canadien. En effet, on y aperçoit la toute nouvelle reine du tennis canadien, Victoria Mboko, en compagnie de la grande hockeyeuse multi-championne mondiale, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin. Le cliché a été ...

LIRE LA SUITE
Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Publié le 7 août 2025

Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Sept athlètes de la Beauce participent aux Jeux du Canada, qui s'ouvrent demain à St-John's, capitale de Terre-Neuve et du Labrador. D'abord, le nageur de Saint-Georges, Émile Bergeron, se prépare depuis plus de deux ans à atteindre cet objectif. «Je suis excité, ça va vraiment être une belle expérience», avait-il confié le mois dernier, lors ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge