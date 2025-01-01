Rabaska: l’équipe Canotage Beauce satisfaite de sa performance

L’équipe Canotage Beauce se trouvait parmi les neuf rabaskas en course ce samedi sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Alors que la formation beauceronne s'aventurait avec des rameurs qui en étaient à leur première compétition et d’autres plus expérimentés, elle s'est réjouie de terminer en quatrième position face à des équipes présentant des rameurs chevronnés.

Avec ses 2 h 29 et 12 secondes, un peu plus d’une minute derrière l’équipe qui les devançait, les rameurs sont satisfaits de leur performance.

La compétition de cette fin de semaine se déroulait en deux étapes: deux courses exactement identiques de 12,5 kilomètres, dont les départs ont eu lieu à 10 h 45 et 12 h 50 samedi. Les équipes pouvaient garder le même alignement ou le changer.

Les temps des deux courses étaient compilés et les plus rapides gagnaient.

Cette compétition a permis aux rameurs beaucerons d’engranger encore plus de kilomètres en vue de la Classique internationale de canots de la Mauricie qui se déroulera à la fin de semaine de la Fête du Travail.