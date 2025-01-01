Le Drakkar de Beauce était à Saint-Georges samedi

Partager à ma communauté

Le circuit provincial de l'Association des Coureurs en Rabaska du Québec (ACRQ) était de passage à Saint-Georges ce samedi.

Cette étape sur la rivière Chaudière, rassemblait une dizaine d'équipes du Québec dont deux équipes du Drakkar de Beauce. Deux courses R-9, d'une distance de 12,5 km, ont été disputées.

Plusieurs citoyens sont venus encourager les sportifs depuis les passerelles.

Retour en images sur cet événement.