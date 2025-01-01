Nous joindre
Entrevue avec l'ASTROLab du Mont-Mégantic

Un spectacle céleste imprévu s’invite à l'observation des Perséides en Beauce

durée 18h00
13 août 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Les observateurs réunis dans la nuit de mardi à mercredi pour admirer le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Perséides ont eu droit à une surprise de taille : le passage spectaculaire du deuxième étage de la fusée Ariane 6, en phase de désorbitation.

Au sommet du Mont-Mégantic, où l’ASTROLab organisait une soirée publique d’observation, environ 500 personnes ont pu assister à ce phénomène rare : une spirale lumineuse se déplaçant dans le ciel, visible du sud-ouest vers le nord-ouest.

« C’était un spectacle assez inusité, une espèce de spirale lumineuse causée par un étage de fusée Ariane qui procédait à une manœuvre de désorbitation », a expliqué Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique à l’ASTROLab. Après avoir largué son satellite météorologique en orbite polaire, l’étage supérieur de la fusée a entamé une rotation tout en relâchant le carburant résiduel, créant cette forme singulière éclairée par le soleil encore visible à cette altitude.

L’orbite polaire choisie pour ce lancement, décollé depuis Kourou en Guyane, permet une couverture globale de la planète en passant au-dessus des pôles. Cette trajectoire nord-sud, moins courante que les lancements est-ouest, a rendu l’observation possible dans la région.

« Nous n’avions pas prévu ce passage. Comme tout le monde sur place, nous avons été d’abord perplexes, le temps d’identifier la fusée et la manœuvre en question », a confié M. Giguère. L’équipe d’animation a rapidement informé le public, mais le moment d’incertitude a permis de vivre une expérience proche de celle de nos ancêtres, lorsqu’un phénomène céleste inexpliqué suscitait interrogations et émerveillement.

Revivez ce moment en vidéo

Un événement rare, mais de plus en plus fréquent

Si l’équipe de l’ASTROLab n’avait jamais assisté en direct à ce type de spectacle, les images circulent parfois sur le web lors d’autres désorbitations. « Ce n’est pas si fréquent, mais avec l’augmentation des lancements, notamment par SpaceX et d’autres acteurs privés, ces phénomènes sont appelés à se multiplier », a précisé M. Giguère.

Malgré cette surprise spatiale, la pluie des Perséides est restée la vedette de la soirée, offrant plus d’une centaine d’étoiles filantes à l’heure au moment du maximum. M. Giguère rappelle toutefois que le phénomène reste observable jusqu’au 20 août : « On parle encore de 40 à 60 étoiles filantes par heure dans les jours qui suivent. L’important, c’est de profiter d’un moment clair avec les gens qu’on aime, pas seulement de viser le maximum. »

Les amateurs d’astronomie pourront également guetter le duo Vénus-Jupiter le matin à l’est, la Voie lactée en soirée, ainsi que l’apparition de Saturne de plus en plus tôt à la tombée de la nuit.

