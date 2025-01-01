Un spectacle céleste imprévu s’invite à l'observation des Perséides en Beauce

Les observateurs réunis dans la nuit de mardi à mercredi pour admirer le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Perséides ont eu droit à une surprise de taille : le passage spectaculaire du deuxième étage de la fusée Ariane 6, en phase de désorbitation.

Au sommet du Mont-Mégantic, où l’ASTROLab organisait une soirée publique d’observation, environ 500 personnes ont pu assister à ce phénomène rare : une spirale lumineuse se déplaçant dans le ciel, visible du sud-ouest vers le nord-ouest.

« C’était un spectacle assez inusité, une espèce de spirale lumineuse causée par un étage de fusée Ariane qui procédait à une manœuvre de désorbitation », a expliqué Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique à l’ASTROLab. Après avoir largué son satellite météorologique en orbite polaire, l’étage supérieur de la fusée a entamé une rotation tout en relâchant le carburant résiduel, créant cette forme singulière éclairée par le soleil encore visible à cette altitude.

L’orbite polaire choisie pour ce lancement, décollé depuis Kourou en Guyane, permet une couverture globale de la planète en passant au-dessus des pôles. Cette trajectoire nord-sud, moins courante que les lancements est-ouest, a rendu l’observation possible dans la région.

« Nous n’avions pas prévu ce passage. Comme tout le monde sur place, nous avons été d’abord perplexes, le temps d’identifier la fusée et la manœuvre en question », a confié M. Giguère. L’équipe d’animation a rapidement informé le public, mais le moment d’incertitude a permis de vivre une expérience proche de celle de nos ancêtres, lorsqu’un phénomène céleste inexpliqué suscitait interrogations et émerveillement.

Revivez ce moment en vidéo :

Un événement rare, mais de plus en plus fréquent

Si l’équipe de l’ASTROLab n’avait jamais assisté en direct à ce type de spectacle, les images circulent parfois sur le web lors d’autres désorbitations. « Ce n’est pas si fréquent, mais avec l’augmentation des lancements, notamment par SpaceX et d’autres acteurs privés, ces phénomènes sont appelés à se multiplier », a précisé M. Giguère.

Malgré cette surprise spatiale, la pluie des Perséides est restée la vedette de la soirée, offrant plus d’une centaine d’étoiles filantes à l’heure au moment du maximum. M. Giguère rappelle toutefois que le phénomène reste observable jusqu’au 20 août : « On parle encore de 40 à 60 étoiles filantes par heure dans les jours qui suivent. L’important, c’est de profiter d’un moment clair avec les gens qu’on aime, pas seulement de viser le maximum. »

Les amateurs d’astronomie pourront également guetter le duo Vénus-Jupiter le matin à l’est, la Voie lactée en soirée, ainsi que l’apparition de Saturne de plus en plus tôt à la tombée de la nuit.