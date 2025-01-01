Fusion de Turbo Images et Lettrapub

Nous joindre
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Deux entreprises de la Beauce, spécialisées dans l'impression et le lettrage publicitaire, viennent d'annoncer aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, leur fusion complète.

Il s'agit de Turbo Images, qui fait l’impression pour l'habillage des grandes flottes de véhicules, et Lettrapub, spécialiste en lettrage publicitaire personnalisé.

La première entité, installée à Saint-Georges, avait acquis la seconde en 2020, dont les bureaux se trouvent à Sainte-Marie,

Les opérations s'effectueront désormais sous un même toit. L’équipe de Lettrapub intégrera les bureaux de Turbo Images dans la capitale beauceronne d’ici la fin de l’année, et une dizaine d’employés seront ainsi relocalisés. Notons que Turbo Images intégrera les nouveaux services dans ses autres places d’affaires situées à Boisbriand, Mississauga et Jackman. Un point de service sera maintenu à Sainte-Marie pour le service d’installation.

Les actionnaires précisent qu'en regroupant certaines fonctions administratives et en intégrant les équipes sous un même toit, la fusion permettra de réaliser des économies d’échelle, tout en renforçant la synergie des équipes et la compétitivité de l’entreprise sur le marché.

«Notre objectif est véritablement de favoriser une transition positive pour l’ensemble de nos équipes. Nous croyons fortement que cette union sera bénéfique pour les employés, qui profiteront d’un plan de carrière adapté à leurs compétences, mais aussi du soutien d’une organisation d’envergure internationale», a mentionné Mélanie St-Georges, directrice des ressources humaines chez Turbo Images.

