Le Groupe Matra transfère Bois Ouvré Beauceville à Saint-Martin

La guerre tarifaire américaine, les sempiternels conflits dans le bois d'oeuvre et les fluctuations constantes dans le secteur viennent de faire une victime importante en Beauce, alors que le Groupe Matra a annoncé ce matin le transfert progressif de ses opérations de Bois Ouvré Beauceville vers son usine de Saint-Martin.

«Ce regroupement d’activités n’est pas un retrait, mais un redéploiement», a expliqué, par voie de communiqué de presse, le co-président et responsable des opérations manufacturières, Nicholas Drouin. «Nous demeurons profondément attachés à la Beauce et convaincus que ce rapprochement entre nos équipes de Beauceville et de Saint-Martin permettra de gagner en synergie, en efficacité et en résilience».

Il précise que cette «décision stratégique [...] difficile qui a été mûrement réfléchie» vise à optimiser l’utilisation des ressources, améliorer l’efficacité opérationnelle et consolider les équipes dans un contexte économique marqué par une forte volatilité.

Durant la période de transition d’environ 15 mois, la majorité des équipements de Beauceville seront intégrés à Saint-Martin et les employés y continueront d’occuper leurs fonctions. Les conditions de travail et les ententes syndicales sont maintenues, assure M. Drouin. Il n'y aurait pas de perte d'emploi.

«Pour les clients, ce transfert se fera sans impact sur les commandes en cours, avec l’assurance d’une continuité de service et d’une capacité accrue à innover», a-t-il fait savoir.

Rappelons que le Groupe Matra est une entreprise familiale de fabrication de composants de portes et de fenêtres en pin, qui célèbre cette année ses 25 ans d'opération.

Son usine dans le parc industriel de Beauceville est la plus récente. Elle avait été construite à la suite de l'explosion et du feu du 20 septembre 2021, qui avaient rasé ses installations dans le secteur Ouest de la municipalité.

L'incendie avait été mortel: trois des huit travailleurs blessés sont décédés lors de la déflagration. À la suite, des accusations de négligence criminelle ont été déposées contre les entreprises Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce. D'ailleurs, le procès en la matière reprendra le 5 septembre au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

À son tour l'automne dernier, l'entreprise avait déposé une poursuite en Cour supérieure contre la Ville de Beauceville, réclamant des dédommagements totaux de 406 273 $, pour les travaux correctifs qu'elle avait dû effectuer sur le lot industriel acheté de la municipalité en décembre 2021, justement pour construire la nouvelle usine dont les activités seront maintenant transférées à Saint-Martin. Signalons que ces poursuites ont été abandonnées ce printemps.