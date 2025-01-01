Nous joindre
Saint-Georges

Nouveau projet commercial de 15 M$

durée 17h00
12 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est aujourd'hui que l'on a procédé à la première pelletée de terre officielle du chantier de construction d'un nouvel aménagement commercial, qui s'élèvera près de la route 204, à l'intersection de la 120e rue, à Saint-Georges.

Le projet, qui demandera des investissements de l'ordre de 15 M$, comprendra trois bâtiments.

Le plus imposant s'élèvera sur deux étages: le rez-de-chaussée sera occupé par la clinique vétérinaire Vetsanté, qui déménagera ses pénates actuelles de la 126e rue, vers ce nouvel emplacement. Le premier étage comprendra des bureaux locatifs.

Les deux autres bâtiments seront des commerces de restauration.

Ainsi, la bannière Tim Hortons aura son 4e comptoir sur le territoire de Saint-Georges.

Le troisième édifice accueillera la rôtisserie Benny & Co, le tout premier de la chaîne à s'installer en Beauce. Il disposera de 80 places assises, d'un service au volant ainsi que de livraison.

Les promoteurs de ce développement commercial sont Gestion Clamage, qui se sont associés avec Les Immeubles 118, toutes deux des entreprises de Saint-Georges.

Enfin, les travaux de construction sont menés par l'entrepreneur Groupe Humaco. On prévoit compléter le projet au printemps prochain.

