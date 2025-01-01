Élections municipales: Serge Vachon réplique à l'aspirant-maire

Même si la campagne électorale n'est pas officiellement enclenchée pour les municipales du 2 novembre, elle vient de prendre son départ en ce qui concerne l'obtention de la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, l'actuel détenteur du poste, Serge Vachon, a été piqué par les affirmations de l'homme d'affaires Gaston Vachon, qui a annoncé sa candidature à la fonction de premier magistrat.

«Ils ne font rien à l'Hôtel de ville. Il n'y a pas de vision de développement. Savoir où on s'en va, ça ne se planifie pas sur quatre ans mais sur 40 ans!», avait-il déclaré lors de son entretien avec EnBeauce.com la semaine dernière. L'aspirant-maire est d'avis que tout doit être remis sur la table pour refaire les cartes des zones de développement résidentiel, commercial et industriel de la municipalité joseloise.

Dans une réplique envoyée par courriel à notre média, pour rectifier les propos du candidat, le maire Serge Vachon défend son bilan de premier mandat.

Sur la vision de développement, il rappelle que son administration compte déjà sur une analyse menée par une entreprise experte, qui fait en sorte que «nous détenons maintenant notre vision à long terme, voire très long terme.»

Concernant les délimitations de la zone urbaine, des ajustements ont été effectués et d'autres sont en train de se réaliser, signale le premier magistrat. «J'ai également sollicité les plus hautes autorités gouvernementales dans le but d'obtenir un décret ministériel.»

Quant au développement résidentiel, «nous sommes victimes de nos bonnes décisions, qui ont connu un immense succès et battu des records en 2024 concernant la densification de la zone urbaine. Notre vision nous éclaire sur la voie à suivre et des actions sont mises en place pour y parvenir», se vante Serge Vachon.

Au chapitre commercial et industriel, les phases II et III d'aménagement du parc Industriel actuel ont été complétées, alors que les espaces de terrain ont été vendus «presque entièrement en un rien de temps». De plus, l'administration joseloise oeuvre depuis trois ans sur le développement du nouveau parc industriel C6.

Sur la piste cyclable, le maire dit «avoir exercé une pression constante dès le début de mon mandat» auprès des plus hautes instances du ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour construire la passerelle au dessus de la rivière Calway.

Aussi, outre le fait de travailler depuis deux ans sur la mise en place d'un «méga projet» de parc solaire sur le territoire de Saint-Joseph-de-Beauce, l'élu indique aussi faire de même pour l'énergie éolienne.

Enfin, Serge Vachon s'étonne des critiques de Gaston Vachon «qui détient une connaissance approfondie des sujets majeurs» à l'Hôtel de ville, en tant que notaire pour la municipalité et comme membre du Comité consultatif d'urbanisme. «Je comprends ici qu'il met en place une stratégie en préparation de la prochaine élection. Je ne partage pas cette stratégie, par égard des citoyens et pour l'épanouissement de notre magnifique ville», a conclu le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, qui entend présenter un rapport complet de son mandat d'ici les élections de cet automne.