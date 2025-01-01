Mini Bohème : quand la maternité inspire l’entrepreneuriat

Voir la galerie de photos

Mini Bohème, une petite entreprise située à Saint-Georges, se spécialise dans la fabrication d'accessoires pour bébés tels que des jouets de dentitions et des attaches suces.

Cette compagnie, fondée en 2025 par Noémie Roy, a vu le jour dû au manque de diversité dans les articles pour bébés ainsi qu'au désir d'acheter des produits locaux.

Ayant pris l'opportunité d'être en congé de maternité, la fondatrice confectionne des produits personnalisés et sécuritaires pour les tout petits.

Dans le but d'éventuellement élargir l'entreprise, l'idée se s'inscrire dans des marchés publics serait un objectif sur le long terme.

Apprenez-en plus sur Mini Bohème en écoutant l'entrevue réalisée ci-dessus au-près de la fondatrice.