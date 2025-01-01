Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entrevue vidéo avec Noémie Roy

Mini Bohème : quand la maternité inspire l’entrepreneuriat

durée 08h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Laurie Lamontagne

Voir la galerie de photos

Mini Bohème, une petite entreprise située à Saint-Georges, se spécialise dans la fabrication d'accessoires pour bébés tels que des jouets de dentitions et des attaches suces.

Cette compagnie, fondée en 2025 par Noémie Roy, a vu le jour dû au manque de diversité dans les articles pour bébés ainsi qu'au désir d'acheter des produits locaux.

Ayant pris l'opportunité d'être en congé de maternité, la fondatrice confectionne des produits personnalisés et sécuritaires pour les tout petits. 

Dans le but d'éventuellement élargir l'entreprise, l'idée se s'inscrire dans des marchés publics serait un objectif sur le long terme.

Apprenez-en plus sur Mini Bohème en écoutant l'entrevue réalisée ci-dessus au-près de la fondatrice.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

Publié hier à 18h00

«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

«Nos priorités dans la décision ont été de pouvoir assurer notre carnet de commandes, d'améliorer la productivité et aussi, de maintenir tous les emplois. En ce sens, on réussit à faire cela et il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise.» C'est du moins ce qu'a déclaré le co-président et responsable des opérations manufacturières du ...

LIRE LA SUITE
Fusion de Turbo Images et Lettrapub

Publié hier à 16h15

Fusion de Turbo Images et Lettrapub

Deux entreprises de la Beauce, spécialisées dans l'impression et le lettrage publicitaire, viennent d'annoncer aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, leur fusion complète. Il s'agit de Turbo Images, qui fait l’impression pour l'habillage des grandes flottes de véhicules, et Lettrapub, spécialiste en lettrage publicitaire ...

LIRE LA SUITE
De belles performances pour les nageurs du Club de Natation Régional de Beauce

Publié hier à 12h00

De belles performances pour les nageurs du Club de Natation Régional de Beauce

Plusieurs nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), membres de l’équipe de Chaudière-Appalaches, se sont distingués lors des Jeux d’été Olympiques spéciaux, qui se tenaient du 6 au 10 août à Granby. Alexandra Rodrigue a récolté quatre médailles d’argent (25 m dos, 50 m dos, 50 m brasse et relais féminin 4x50 m quatre nages) et une de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge