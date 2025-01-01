Nous joindre
L'intégralité des vols sont annulés

Air Canada met en lock-out ses agents de bord en réponse à la grève du SCFP

durée 10h00
16 août 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Air Canada et Air Canada Rouge ont déclenché un lock-out touchant 10 000 agents de bord représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), dans la nuit de vendredi à samedi.

La mesure est entrée en vigueur ce 16 août à 1 h 30, quelques minutes seulement après que le syndicat ait lancé une grève à 0 h 58.

La compagnie aérienne avait remis au SCFP, le 13 août, un avis de lock-out de 72 heures, en réponse à l’avis de grève émis par le syndicat. Depuis, Air Canada a progressivement réduit ses horaires de vols, qui totalisaient environ 700 liaisons quotidiennes, afin d’anticiper le conflit de travail. Selon l’entreprise, chaque journée de suspension touche environ 130 000 passagers.

« Air Canada regrette profondément les répercussions du conflit de travail sur ses clients », a déclaré la compagnie dans un communiqué. Celle-ci invite les voyageurs à ne pas se présenter à l’aéroport à moins de détenir un billet confirmé auprès d’un autre transporteur.

Les passagers dont les vols sont annulés seront contactés directement. Une politique de flexibilité a également été mise en place pour ceux qui doivent voyager prochainement : ils pourront modifier leur réservation ou obtenir un crédit pour un voyage ultérieur.

Air Canada affirme rester « engagée et disposée à négocier le renouvellement de sa convention collective avec le SCFP », malgré le durcissement du conflit qui paralyse désormais une partie importante de son réseau.

L'Aéroport International Jean-Lesage de Québec (YQB) a indiqué ce matin sur ses réseaux sociaux que « tous les vols Air Canada et Air Canada ROuge sont annulés jusqu'à nouvel ordre », tout en invitant les passagers concernés à consulter le site du transporteur pour connaître les options qui s'offraient à eux. 

